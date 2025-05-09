Каждый водитель должен: что нужно сделать с 10 мая – иначе с карты спишут 300 000 рублей

На фоне майских праздников в России стартовали масштабные рейды ГИБДД и администраций — власти проверяют, где и как паркуются автомобилисты.

Особое внимание — парковке на газонах, клумбах и других зеленых зонах. Нарушение этого правила может обернуться штрафом до 300 000 рублей, особенно для пользователей каршеринга.

Где уже начали штрафовать

С 8 по 11 мая во многих регионах проходят проверки в жилых кварталах, на придомовых территориях и во дворах.

По сообщениям СМИ:

Нарушителей выявляют десятками;

Администрации совместно с инспекторами фиксируют факты неправильной парковки на газонах;

В Москве уже выписаны десятки штрафов на сумму в тысячи рублей.

Какие штрафы за парковку на газоне

Обычные автомобилисты — до 5 000 рублей (в зависимости от региона).

Пользователи каршеринга — штраф до 300 000 рублей.

Важно: в случае с арендованным авто штраф выписывается на компанию-владельца. Она, в свою очередь, автоматически спишет сумму с вашей банковской карты. Поэтому даже короткая остановка на траве может закончиться очень неприятно.

Когда особенно важно соблюдать правила

Период активных проверок — с 8 по 11 мая, в дни массовых выходных.

Именно в это время во дворах становится тесно, а соблазн припарковаться ближе — максимален.

Что делать, чтобы избежать штрафа