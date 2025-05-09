Каждый водитель должен: что нужно сделать с 10 мая – иначе с карты спишут 300 000 рублей
stupinoadm.ru
На фоне майских праздников в России стартовали масштабные рейды ГИБДД и администраций — власти проверяют, где и как паркуются автомобилисты.
Особое внимание — парковке на газонах, клумбах и других зеленых зонах. Нарушение этого правила может обернуться штрафом до 300 000 рублей, особенно для пользователей каршеринга.
Где уже начали штрафовать
С 8 по 11 мая во многих регионах проходят проверки в жилых кварталах, на придомовых территориях и во дворах.
По сообщениям СМИ:
Нарушителей выявляют десятками;
Администрации совместно с инспекторами фиксируют факты неправильной парковки на газонах;
В Москве уже выписаны десятки штрафов на сумму в тысячи рублей.
Какие штрафы за парковку на газоне
- Обычные автомобилисты — до 5 000 рублей (в зависимости от региона).
- Пользователи каршеринга — штраф до 300 000 рублей.
Важно: в случае с арендованным авто штраф выписывается на компанию-владельца. Она, в свою очередь, автоматически спишет сумму с вашей банковской карты. Поэтому даже короткая остановка на траве может закончиться очень неприятно.
Когда особенно важно соблюдать правила
Период активных проверок — с 8 по 11 мая, в дни массовых выходных.
Именно в это время во дворах становится тесно, а соблазн припарковаться ближе — максимален.
Что делать, чтобы избежать штрафа
- Не паркуйтесь на газонах, клумбах, зеленых зонах;
- Следите за знаками и правилами благоустройства в вашем регионе;
- При использовании каршеринга строго соблюдайте правила остановки и стоянки;
- Проверяйте, не входит ли выбранное вами место в зону запрета на парковку.
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