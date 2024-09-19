Каждый год закатываю минимум 15 банок на зиму: вкуснейший салат от опытной хозяйки, домашние в восторге

Каждая хозяйка знает, как важно запастись консервацией на зиму. Овощи, заготовленные своими руками, приносят не только радость на столе, но и вкус, которого не найдешь в магазине.

Уже много лет я готовлю один особенный салат, который неизменно становится любимцем всей семьи. Ежегодно закатываю минимум 15 банок — этого едва хватает до весны! Делюсь проверенным рецептом, который уже давно завоевал любовь моих домашних.

Чем хорош этот салат?

Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит сочетание свежих и маринованных овощей. Он не требует сложных ингредиентов, и все продукты легко найти на рынке или вырастить на собственном огороде. Главное преимущество — его универсальность. Салат прекрасно сочетается с любым блюдом: его можно подавать как гарнир к мясу или рыбе, использовать в качестве закуски на праздничном столе или просто наслаждаться как самостоятельным блюдом.

Ингредиенты на 5 банок (по 1 литру):

Томаты — 2 кг

Огурцы — 1 кг

Перец болгарский — 1 кг

Морковь — 500 г

Лук репчатый — 500 г

Чеснок — 5 зубчиков

Подсолнечное масло — 150 мл

Сахар — 100 г

Соль — 2 столовые ложки

Уксус 9% — 100 мл

Лавровый лист, перец горошком

Пошаговый рецепт:

Подготовка овощей.

Все овощи нужно тщательно вымыть и обсушить. Томаты нарежьте крупными дольками, огурцы — кольцами, перец — соломкой, лук — полукольцами, а морковь — тонкими кружками. Чеснок измельчите.

Смешивание ингредиентов.

В глубокой кастрюле или миске соедините все овощи. Добавьте подсолнечное масло, сахар, соль, лавровый лист и перец горошком. Оставьте смесь на 2 часа, чтобы овощи дали сок.

Термическая обработка.

Поставьте кастрюлю с овощами на средний огонь и доведите до кипения. Как только овощи начнут закипать, уменьшите огонь и варите салат полчаса, периодически помешивая.

Добавление уксуса.

За 5 минут до окончания варки влейте уксус. Это придаст салату легкую кислинку и позволит храниться долгое время.

Закатка в банки.

Простерилизуйте банки и крышки любым удобным для вас способом. Переложите салат в банки, закатайте крышками, переверните банки вверх дном и укутайте одеялом. Оставьте остывать на 24 часа.

Секреты идеальной заготовки:

Овощи должны быть свежими и плотными. Мягкие или перезревшие овощи могут испортить консистенцию салата.

Не экономьте на уксусе. Именно он является основным консервантом, позволяющим сохранить вкус и свежесть заготовки.

Придерживайтесь указанного времени варки. Если переварить овощи, они потеряют хрустящую текстуру, а недоваренные — не будут достаточно пропитаны маринадом.

Почему домашние в восторге?

Этот салат не просто вкусный — он возвращает нас в лето с каждым укусом. Я всегда замечаю, как мои близкие с радостью открывают банку на семейных ужинах. Сочетание овощей и маринада делает его настоящим хитом на столе. Он идеально подходит как к повседневным блюдам, так и к праздничному застолью. Пожалуй, этот рецепт передается из поколения в поколение, и каждый год я с удовольствием закатываю минимум 15 банок, чтобы хватило до следующего сезона.

Если вы хотите порадовать свою семью вкусной зимней заготовкой, этот салат — идеальный вариант. Прост в приготовлении, он станет отличным дополнением к любому блюду и принесет кусочек летнего тепла в холодные зимние дни. Попробуйте приготовить этот салат по моему рецепту, и вы не пожалеете!

