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Каждый год закатываю минимум 15 банок на зиму: вкуснейший салат от опытной хозяйки, домашние в восторге

Каждая хозяйка знает, как важно запастись консе...

therecepts.com

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Каждая хозяйка знает, как важно запастись консервацией на зиму. Овощи, заготовленные своими руками, приносят не только радость на столе, но и вкус, которого не найдешь в магазине.

Уже много лет я готовлю один особенный салат, который неизменно становится любимцем всей семьи. Ежегодно закатываю минимум 15 банок — этого едва хватает до весны! Делюсь проверенным рецептом, который уже давно завоевал любовь моих домашних.

Чем хорош этот салат?

Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит сочетание свежих и маринованных овощей. Он не требует сложных ингредиентов, и все продукты легко найти на рынке или вырастить на собственном огороде. Главное преимущество — его универсальность. Салат прекрасно сочетается с любым блюдом: его можно подавать как гарнир к мясу или рыбе, использовать в качестве закуски на праздничном столе или просто наслаждаться как самостоятельным блюдом.

Ингредиенты на 5 банок (по 1 литру):

  • Томаты — 2 кг
  • Огурцы — 1 кг
  • Перец болгарский — 1 кг
  • Морковь — 500 г
  • Лук репчатый — 500 г
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Подсолнечное масло — 150 мл
  • Сахар — 100 г
  • Соль — 2 столовые ложки
  • Уксус 9% — 100 мл
  • Лавровый лист, перец горошком

Пошаговый рецепт:

  • Подготовка овощей.

Все овощи нужно тщательно вымыть и обсушить. Томаты нарежьте крупными дольками, огурцы — кольцами, перец — соломкой, лук — полукольцами, а морковь — тонкими кружками. Чеснок измельчите.

  • Смешивание ингредиентов.

В глубокой кастрюле или миске соедините все овощи. Добавьте подсолнечное масло, сахар, соль, лавровый лист и перец горошком. Оставьте смесь на 2 часа, чтобы овощи дали сок.

  • Термическая обработка.

Поставьте кастрюлю с овощами на средний огонь и доведите до кипения. Как только овощи начнут закипать, уменьшите огонь и варите салат полчаса, периодически помешивая.

  • Добавление уксуса.

За 5 минут до окончания варки влейте уксус. Это придаст салату легкую кислинку и позволит храниться долгое время.

  • Закатка в банки.

Простерилизуйте банки и крышки любым удобным для вас способом. Переложите салат в банки, закатайте крышками, переверните банки вверх дном и укутайте одеялом. Оставьте остывать на 24 часа.

Секреты идеальной заготовки:

  • Овощи должны быть свежими и плотными. Мягкие или перезревшие овощи могут испортить консистенцию салата.
  • Не экономьте на уксусе. Именно он является основным консервантом, позволяющим сохранить вкус и свежесть заготовки.
  • Придерживайтесь указанного времени варки. Если переварить овощи, они потеряют хрустящую текстуру, а недоваренные — не будут достаточно пропитаны маринадом.

Почему домашние в восторге?

Этот салат не просто вкусный — он возвращает нас в лето с каждым укусом. Я всегда замечаю, как мои близкие с радостью открывают банку на семейных ужинах. Сочетание овощей и маринада делает его настоящим хитом на столе. Он идеально подходит как к повседневным блюдам, так и к праздничному застолью. Пожалуй, этот рецепт передается из поколения в поколение, и каждый год я с удовольствием закатываю минимум 15 банок, чтобы хватило до следующего сезона.

Если вы хотите порадовать свою семью вкусной зимней заготовкой, этот салат — идеальный вариант. Прост в приготовлении, он станет отличным дополнением к любому блюду и принесет кусочек летнего тепла в холодные зимние дни. Попробуйте приготовить этот салат по моему рецепту, и вы не пожалеете!

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