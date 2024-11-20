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Каждый год готовим красную икру дома и экономим: как настоящая - отличная замена дорогой химии из магазина

Имитированная домашняя икра — это вкусное и бюд...

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Имитированная домашняя икра — это вкусное и бюджетное решение, чтобы украсить праздничный стол или порадовать семью необычным деликатесом. Приготовить её можно из доступных ингредиентов, а процесс займет минимум времени.

Ингредиенты:

  • Вода — 200 мл
  • Желатин — 10 г
  • Растительное масло (охлажденное) — 150 мл
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Сок свеклы (или красный пищевой краситель) — 1 ч. л.
  • Рыбный бульон (по желанию) — 2 ст. л.

Пошаговый процесс приготовления

  • Подготовка масла:

Заранее охладите растительное масло, поместив его в морозильник на 20–30 минут. Оно должно быть холодным, но не замерзшим. Это необходимо для формирования икринок.

  • Приготовление основы:

В кастрюльке смешайте воду и желатин, оставьте на 5–7 минут для набухания. Затем поставьте смесь на слабый огонь и аккуратно нагревайте, постоянно помешивая, чтобы желатин полностью растворился. Не доводите до кипения.

  • Добавление вкуса и цвета:

В горячую желатиновую основу добавьте соевый соус, сок свеклы или пищевой краситель. Для усиления рыбного аромата можно влить немного рыбного бульона. Хорошо перемешайте.

  • Формирование икринок:

Достаньте охлажденное масло из морозильника и налейте его в высокий узкий стакан или банку. Используя пипетку или шприц без иглы, капайте желатиновую смесь в масло. Капли будут мгновенно застывать, превращаясь в икринки.

  • Промывание икры:

Когда вся желатиновая смесь будет использована, аккуратно слейте масло через сито. Промойте получившиеся икринки холодной водой, чтобы удалить остатки масла.

  • Подача:

Переложите готовую икру в красивую ёмкость. Её можно использовать для украшения блюд, бутербродов или закусок.

Советы:

  • Для придания яркого вкуса экспериментируйте с различными добавками, например, лимонным соком или пряностями.
  • Чтобы сделать икру более натуральной на вид, добавьте в смесь немного рыбьего жира.

Теперь у вас есть идеальная альтернатива традиционной икре, которая не только красива, но и проста в приготовлении!

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