Каждый год готовим красную икру дома и экономим: как настоящая - отличная замена дорогой химии из магазина
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Имитированная домашняя икра — это вкусное и бюджетное решение, чтобы украсить праздничный стол или порадовать семью необычным деликатесом. Приготовить её можно из доступных ингредиентов, а процесс займет минимум времени.
Ингредиенты:
- Вода — 200 мл
- Желатин — 10 г
- Растительное масло (охлажденное) — 150 мл
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Сок свеклы (или красный пищевой краситель) — 1 ч. л.
- Рыбный бульон (по желанию) — 2 ст. л.
Пошаговый процесс приготовления
- Подготовка масла:
Заранее охладите растительное масло, поместив его в морозильник на 20–30 минут. Оно должно быть холодным, но не замерзшим. Это необходимо для формирования икринок.
- Приготовление основы:
В кастрюльке смешайте воду и желатин, оставьте на 5–7 минут для набухания. Затем поставьте смесь на слабый огонь и аккуратно нагревайте, постоянно помешивая, чтобы желатин полностью растворился. Не доводите до кипения.
- Добавление вкуса и цвета:
В горячую желатиновую основу добавьте соевый соус, сок свеклы или пищевой краситель. Для усиления рыбного аромата можно влить немного рыбного бульона. Хорошо перемешайте.
- Формирование икринок:
Достаньте охлажденное масло из морозильника и налейте его в высокий узкий стакан или банку. Используя пипетку или шприц без иглы, капайте желатиновую смесь в масло. Капли будут мгновенно застывать, превращаясь в икринки.
- Промывание икры:
Когда вся желатиновая смесь будет использована, аккуратно слейте масло через сито. Промойте получившиеся икринки холодной водой, чтобы удалить остатки масла.
- Подача:
Переложите готовую икру в красивую ёмкость. Её можно использовать для украшения блюд, бутербродов или закусок.
Советы:
- Для придания яркого вкуса экспериментируйте с различными добавками, например, лимонным соком или пряностями.
- Чтобы сделать икру более натуральной на вид, добавьте в смесь немного рыбьего жира.
Теперь у вас есть идеальная альтернатива традиционной икре, которая не только красива, но и проста в приготовлении!
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