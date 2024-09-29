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Катя Лель призналась, что НЛО не разрешают ей близость с мужчинами: «Аккумулируют во мне энергию»

В последние годы жизнь известной певицы Кати Ле...

modasadovod.ru

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В последние годы жизнь известной певицы Кати Лель ознаменовалась рядом существенных изменений. После 15 лет брака с Игорем Кузнецовым и общей дочерью Эмилией, Катя официально подтвердила факт их развода. Несмотря на мирное завершение отношений, Катя призналась, что многие годы закрывала глаза на склонность Игоря к алкоголю и его внимание к другим женщинам.

Сегодня артистка ощущает готовность к новым отношениям, однако не спешит сближаться с потенциальными партнерами. В беседе в шоу «Внутренний голос» на канале Муз-ТВ она поделилась уникальной стратегией сохранения личной энергии до предстоящего сольного концерта:

«Ко мне даже не подпустят никого до концерта. Знаете почему? Чтобы я не растрачивала энергию на любовь».

Катя уверена, что её будущий избранник уже где-то рядом, и его подготовка идет под надзором высших сил.

Катя также раскрыла свое видение идеального партнера: человека старше 40 лет, доброго, сознательного и активно занимающегося спортом. Она отметила изменения в общественных нормах отношений, где уже не требуется, чтобы мужчина был старше женщины.

Заинтригованная и всегда полная сюрпризов, Катя Лель также напомнила о своем заявлении 2019 года о контактах с инопланетянами, которое многие восприняли как часть пиара её тогдашнего концерта. Однако певица и по сей день уверяет, что её связь с другими цивилизациями реальна.

Эти откровения Кати Лель не только подчеркивают её неординарность как артистки, но и проливают свет на её личные переживания и взгляды, что делает её историю особенно притягательной для поклонников и широкой публики.

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