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Касается тех, кто платит за воду по счетчику: с 1 сентября ждут новые серьезные изменения в квитанциях

С недавними изменениями в расчётах коммунальных...

m-strana.ru

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С недавними изменениями в расчётах коммунальных платежей, жители многоквартирных домов столкнулись с нововведением, которое может значительно увеличить их ежемесячные расходы. Теперь затраты на полив зеленых насаждений во дворах, такие как клумбы и газоны, будут включены в общий объём потреблённой воды по дому. Это означает, что даже при наличии индивидуальных водомеров, счета за воду могут возрасти.

Как это работает?

Ранее уход за придомовыми территориями мог не входить в обязанности управляющих компаний, если это прямо не было оговорено в договоре. Теперь же, чтобы переложить ответственность за полив на управляющую компанию, жильцам необходимо провести общее собрание и внести изменения в договор управления.

Потенциальное увеличение расходов

Если используется вода из крана, не подключенного к общедомовому учёту, расходы на такой полив могут начать учитываться отдельно, что приведет к дополнительному увеличению платежей. Без чёткого контроля за расходом ресурсов, жильцы могут столкнуться с неожиданно высокими счетами.

Способы защиты интересов жильцов

Чтобы избежать несправедливых расходов, важно тщательно изучать составляющие квитанций и убедиться, что все начисления корректны. Жители должны быть активными участниками управленческих процессов в своих домах, регулярно участвуя в собраниях и дискуссиях по изменению условий договоров.

Изменения в системе оплаты коммунальных услуг требуют от жителей повышенного внимания и возможно даже пересмотра текущих управленческих договорённостей для предотвращения нежелательных расходов и сохранения спокойствия и удовлетворённости среди соседей.

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