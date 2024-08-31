Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Касается тех, кто платит за воду по счетчику: с 1 сентября введут новые неприятные изменения в квитанциях

Изменения в расчете коммунальных платежей прине...

galatr.cap.ru

Подписаться в Telegram

Изменения в расчете коммунальных платежей принесут новые вызовы для жителей многоквартирных домов. По последним новостям, все расходы на полив зелени вокруг домов теперь будут включены в общий объем потребляемой воды, что скажется на размере ежемесячных платежей по ЖКХ.

До недавнего времени, если жильцы использовали счетчики для оплаты воды, расходы на уход за придомовой территорией не отражались в их квитанциях. Однако с введением новых правил, даже установка индивидуальных счетчиков не защитит от роста платежей из-за общедомового потребления воды на полив.

Тем, кто не имеет счетчиков, придется рассчитывать свои коммунальные платежи исходя из стандартных норм потребления, что в периоды интенсивного полива может значительно ударить по кошельку.

Важно отметить, что управляющие компании не всегда обязаны заниматься уходом за придомовыми территориями. Это означает, что жильцы, желающие переложить эти задачи на управляющую компанию, должны провести общее собрание и официально изменить условия договора.

Дополнительные траты могут возникнуть и в случае использования воды из кранов, не подсоединенных к общедомовому водопроводу, что приведет к еще большему увеличению платежей, если не контролировать этот процесс должным образом.

В этих условиях рекомендуется особенно тщательно следить за своими квитанциями и быть активными в управлении жилищными вопросами, чтобы избежать неожиданных и нежелательных расходов. Внимательное отношение к коммунальным платежам и участие в жизни дома помогут не только сократить расходы, но и улучшить качество жизни в своем доме.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане ожидается похолодание в сентябре

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

«Депрессия обойдет стороной»: чем заняться этой осенью в Казани

стоимость обработки потравить тараканов в москве

Новости Татарстана

20 часов назад

Такого не было с 1881 года: синоптики ввели в ступор россиян резким изменением прогноза погоды

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Маленький гений: как правильно подойти к развитию современного ребенка

аренда кроликов для фотосессии в Санкт-Петербурге

Лонгриды

17 часов назад

Билан и неожиданное предложение на сцене: как Казань отметила День города

Новости Казани

17 часов назад

Толчинский завершил свою работу на посту декана КФУ

Новости Казани

день назад

Казанцам пообещали открыть парк аттракционов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане сошел с рельсов вагон поезда

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане снова подорожал бензин
Лонгриды
2 дня назад

«Это картина о людях»: в Казани презентовали сериал «Бедные смеются, богатые плачут»

В Казани прошёл фестиваль «Лето PREMIER».

Новости Казани

час назад

Казанского подростка спас кондиционер во время пожара

Новости Татарстана

час назад

Более 77% предприятий в Татарстане закончило полугодие с прибылью

Новости Татарстана

час назад

В первый осенний день в Татарстане ожидается +23 градуса тепла

Новости Казани

час назад

В казанские школы пойдут 20 тысяч первоклассников
В Татарстане снизились цены на помидоры
Новости Татарстана
22 часа назад

В Татарстане снизились цены на помидоры

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане выполнили 83% плана по вводу жилья

Новости Татарстана

22 часа назад

На трассе М12 появилась новая зона для водителей и пассажиров

Новости Казани

день назад

В Казани заработала оплата по биометрии
ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-град...
Интересное в Казани
4 дня назад

ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» в Казани
Казанский самолет стал жертвой лазерного воздей...
Новости Татарстана
6 дней назад

Казанский самолет стал жертвой лазерного воздействия