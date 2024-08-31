Касается тех, кто платит за воду по счетчику: с 1 сентября введут новые неприятные изменения в квитанциях

Изменения в расчете коммунальных платежей принесут новые вызовы для жителей многоквартирных домов. По последним новостям, все расходы на полив зелени вокруг домов теперь будут включены в общий объем потребляемой воды, что скажется на размере ежемесячных платежей по ЖКХ.

До недавнего времени, если жильцы использовали счетчики для оплаты воды, расходы на уход за придомовой территорией не отражались в их квитанциях. Однако с введением новых правил, даже установка индивидуальных счетчиков не защитит от роста платежей из-за общедомового потребления воды на полив.

Тем, кто не имеет счетчиков, придется рассчитывать свои коммунальные платежи исходя из стандартных норм потребления, что в периоды интенсивного полива может значительно ударить по кошельку.

Важно отметить, что управляющие компании не всегда обязаны заниматься уходом за придомовыми территориями. Это означает, что жильцы, желающие переложить эти задачи на управляющую компанию, должны провести общее собрание и официально изменить условия договора.

Дополнительные траты могут возникнуть и в случае использования воды из кранов, не подсоединенных к общедомовому водопроводу, что приведет к еще большему увеличению платежей, если не контролировать этот процесс должным образом.

В этих условиях рекомендуется особенно тщательно следить за своими квитанциями и быть активными в управлении жилищными вопросами, чтобы избежать неожиданных и нежелательных расходов. Внимательное отношение к коммунальным платежам и участие в жизни дома помогут не только сократить расходы, но и улучшить качество жизни в своем доме.