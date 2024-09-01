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Касается каждого, кто платит за воду по счетчику: с 1 сентября ждут новые неприятные изменения в квитанциях

Жители многоквартирных домов столкнулись с новы...

oblstroy.volgograd.ru

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Жители многоквартирных домов столкнулись с новыми вызовами, связанными с увеличением коммунальных платежей из-за изменений в правилах расчета затрат на полив зеленых насаждений. Согласно нововведениям, теперь все расходы на уход за клумбами и газонами, расположенными во дворах жилых комплексов, будут включены в общую сумму потребления воды каждого дома. Это изменение может неожиданно увеличить итоговую стоимость коммунальных услуг для многих семей.

По новым правилам, если у квартиры установлен индивидуальный водомер, расходы на полив все равно будут распределены между всеми жильцами. Это означает, что даже не используя дополнительные объемы воды лично, можно получить увеличенные счета за коммунальные услуги. В случае отсутствия счетчика, затраты будут рассчитываться исходя из региональных норм потребления, что также грозит стать причиной возрастания платежей.

Управляющие компании, как правило, не берут на себя обязательства по уходу за придомовой территорией, если это не оговорено в договоре обслуживания. Таким образом, если жители захотят переложить эти задачи на управляющую компанию, им необходимо будет организовать общее собрание и внести соответствующие поправки в договор. В противном случае уход за зелеными насаждениями останется на их собственных плечах, что также влияет на общие расходы.

Кроме того, если для полива используется кран, который не подключен к общедомовой системе водоснабжения, расходы на воду могут учитываться отдельно, увеличивая общую сумму в платежках. Это создает дополнительные риски для жильцов, которые могут столкнуться с еще большими счетами, если использование ресурсов не будет должным образом контролироваться.

В этой ситуации крайне важно внимательно следить за изменениями в квитанциях и быть готовыми к диалогу с управляющей компанией для обсуждения всех изменений, касающихся расчетов за коммунальные услуги. Понимание и прозрачность в этих вопросах помогут предотвратить конфликты и излишние траты, обеспечивая более справедливое распределение коммунальных расходов среди жителей.

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