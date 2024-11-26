Капустные котлеты из СССР: вкуснейший рецепт, даже дети оценят
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Капустные котлеты — блюдо, знакомое многим еще со времен СССР. Простые, бюджетные и невероятно вкусные, они подкупают своей доступностью и легкостью в приготовлении.
Эти котлеты готовили в каждой семье, а их нежный вкус с золотистой корочкой до сих пор вызывает приятные воспоминания. Мы делимся классическим рецептом, который наверняка понравится даже самым привередливым маленьким гурманам.
Необходимые ингредиенты:
- Капуста белокочанная — 1 небольшой вилок (около 1 кг);
- Морковь — 1 штука;
- Манная крупа — 3–4 ст. ложки;
- Яйцо — 1 штука;
- Мука — 2–3 ст. ложки для панировки;
- Соль, перец — по вкусу;
- Растительное масло — для жарки.
Пошаговый процесс приготовления:
Шаг 1: Подготовка капусты
Капусту нарежьте крупными кусками и отварите в подсоленной воде 5–7 минут. Она должна стать мягкой. После этого слейте воду и оставьте капусту остывать.
Шаг 2: Добавляем морковь
Натрите морковь на мелкой терке. Этот ингредиент придаст котлетам легкую сладость и сочность.
Шаг 3: Формируем основу
Остывшую капусту и морковь измельчите блендером или пропустите через мясорубку. К полученной массе добавьте манную крупу, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте. Если смесь получается жидковатой, добавьте еще немного манки.
Шаг 4: Формирование котлет
Сформируйте из приготовленного фарша небольшие котлетки. Обваляйте их в муке — это создаст аппетитную корочку при жарке.
Шаг 5: Жарка
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте котлеты на среднем огне до появления золотистой корочки с обеих сторон.
Как сделать блюдо особенно вкусным?
Чтобы котлеты понравились детям, подавайте их с любимыми соусами. Отлично подойдет нежная сметана или томатный кетчуп. Для украшения добавьте немного свежей зелени — она подчеркнет вкус и сделает блюдо ярче.
Идеальная подача
Готовые капустные котлеты можно подавать как самостоятельное блюдо или с гарниром. Идеальным вариантом станет картофельное пюре, гречка или легкий овощной салат. Такие котлеты хороши как горячими, так и в холодном виде.
Почему это блюдо любили в СССР?
Капустные котлеты в советское время стали символом домашнего уюта и доступности. В условиях скромного ассортимента продуктов это блюдо помогало накормить всю семью вкусно и сытно. Сегодня оно возвращается в моду, напоминая о временах, когда вкус и простота стояли на первом месте.
Попробуйте приготовить капустные котлеты по этому рецепту, и вы почувствуете тепло советской кухни в каждом кусочке. Даже дети, которые обычно не жалуют овощи, оценят их по достоинству!
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