Капустные котлеты из СССР: вкуснейший рецепт, даже дети оценят

Капустные котлеты — блюдо, знакомое многим еще со времен СССР. Простые, бюджетные и невероятно вкусные, они подкупают своей доступностью и легкостью в приготовлении.

Эти котлеты готовили в каждой семье, а их нежный вкус с золотистой корочкой до сих пор вызывает приятные воспоминания. Мы делимся классическим рецептом, который наверняка понравится даже самым привередливым маленьким гурманам.

Необходимые ингредиенты:

Капуста белокочанная — 1 небольшой вилок (около 1 кг);

Морковь — 1 штука;

Манная крупа — 3–4 ст. ложки;

Яйцо — 1 штука;

Мука — 2–3 ст. ложки для панировки;

Соль, перец — по вкусу;

Растительное масло — для жарки.

Пошаговый процесс приготовления:

Шаг 1: Подготовка капусты

Капусту нарежьте крупными кусками и отварите в подсоленной воде 5–7 минут. Она должна стать мягкой. После этого слейте воду и оставьте капусту остывать.

Шаг 2: Добавляем морковь

Натрите морковь на мелкой терке. Этот ингредиент придаст котлетам легкую сладость и сочность.

Шаг 3: Формируем основу

Остывшую капусту и морковь измельчите блендером или пропустите через мясорубку. К полученной массе добавьте манную крупу, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте. Если смесь получается жидковатой, добавьте еще немного манки.

Шаг 4: Формирование котлет

Сформируйте из приготовленного фарша небольшие котлетки. Обваляйте их в муке — это создаст аппетитную корочку при жарке.

Шаг 5: Жарка

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте котлеты на среднем огне до появления золотистой корочки с обеих сторон.

Как сделать блюдо особенно вкусным?

Чтобы котлеты понравились детям, подавайте их с любимыми соусами. Отлично подойдет нежная сметана или томатный кетчуп. Для украшения добавьте немного свежей зелени — она подчеркнет вкус и сделает блюдо ярче.

Идеальная подача

Готовые капустные котлеты можно подавать как самостоятельное блюдо или с гарниром. Идеальным вариантом станет картофельное пюре, гречка или легкий овощной салат. Такие котлеты хороши как горячими, так и в холодном виде.

Почему это блюдо любили в СССР?

Капустные котлеты в советское время стали символом домашнего уюта и доступности. В условиях скромного ассортимента продуктов это блюдо помогало накормить всю семью вкусно и сытно. Сегодня оно возвращается в моду, напоминая о временах, когда вкус и простота стояли на первом месте.

Попробуйте приготовить капустные котлеты по этому рецепту, и вы почувствуете тепло советской кухни в каждом кусочке. Даже дети, которые обычно не жалуют овощи, оценят их по достоинству!

