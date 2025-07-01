Какая же это вкуснятина — начинка для блинов, о которой мало кто говорит — так готовила моя бабушка

Яично-масляная начинка для блинчиков — это рецепт, который стал любимым в моей семье благодаря бабушкиному исполнению. Мало кто готовит такую начинку, но это точно стоит попробовать!

Блинчики с яично-масляной начинкой имеют мягкий вкус и замечательно сочетаются с нежными блинчиками.

Ингредиенты для начинки:

100 г сливочного масла

2 яйца

¼ ч. л. соли

Инструкция по приготовлению:

Шаг 1:

Растопите 100 г сливочного масла в кастрюле на среднем огне.

Шаг 2:

В миске взбейте 2 яйца с солью до образования однородной массы.

Шаг 3:

Добавьте взбитые яйца в растопленное масло, постоянно помешивая, чтобы они не подгорели. Как только масса загустеет, снимите её с огня.

Шаг 4:

Переложите яично-масляную начинку в мисочку и подавайте с горячими блинчиками.

Этот рецепт не только быстрый, но и невероятно вкусный. Яично-масляная начинка придаёт блинчикам неповторимый вкус и аромат. Попробуйте, и возможно, этот рецепт станет любимым у вас!