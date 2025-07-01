Какая же это вкуснятина — начинка для блинов, о которой мало кто говорит — так готовила моя бабушка
allcafe.ru
Яично-масляная начинка для блинчиков — это рецепт, который стал любимым в моей семье благодаря бабушкиному исполнению. Мало кто готовит такую начинку, но это точно стоит попробовать!
Блинчики с яично-масляной начинкой имеют мягкий вкус и замечательно сочетаются с нежными блинчиками.
Ингредиенты для начинки:
100 г сливочного масла
2 яйца
¼ ч. л. соли
Инструкция по приготовлению:
Шаг 1:
Растопите 100 г сливочного масла в кастрюле на среднем огне.
Шаг 2:
В миске взбейте 2 яйца с солью до образования однородной массы.
Шаг 3:
Добавьте взбитые яйца в растопленное масло, постоянно помешивая, чтобы они не подгорели. Как только масса загустеет, снимите её с огня.
Шаг 4:
Переложите яично-масляную начинку в мисочку и подавайте с горячими блинчиками.
Этот рецепт не только быстрый, но и невероятно вкусный. Яично-масляная начинка придаёт блинчикам неповторимый вкус и аромат. Попробуйте, и возможно, этот рецепт станет любимым у вас!
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