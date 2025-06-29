Какая же это вкуснятина — начинка для блинов, о которой мало кто догадывается — так готовила моя бабушка

Яично-масляная начинка для блинчиков — это вкусное и простое блюдо, которое готовила моя бабушка. Этот рецепт не так широко известен, но он невероятно вкусный и заслуживает того, чтобы его попробовать!

Начинка имеет мягкий вкус и отлично сочетается с блинчиками, придавая им невероятную нежность.

Необходимые ингредиенты:

100 г сливочного масла

2 яйца

¼ ч. л. соли

Как готовить:

Шаг 1:

Положите сливочное масло в кастрюлю и растопите его на среднем огне до полного жидкого состояния.

Шаг 2:

В миске взбейте яйца с солью, чтобы получилась однородная масса.

Шаг 3:

Когда масло растает, добавьте в кастрюлю взбитые яйца, помешивайте, чтобы они равномерно прогревались и не поджаривались. Как только начинка начнёт загустевать, снимите её с огня.

Шаг 4:

Переложите готовую начинку в миску и подавайте с горячими блинчиками.

Яично-масляная начинка проста в приготовлении, но невероятно вкусная. Она идеально подходит к блинчикам и придаёт им насыщенный вкус. Обязательно попробуйте, это может стать вашим новым любимым рецептом.