Какая же это вкуснятина — начинка для блинов, о которой мало кто догадывается — так готовила моя бабушка
allcafe.ru
Яично-масляная начинка для блинчиков — это вкусное и простое блюдо, которое готовила моя бабушка. Этот рецепт не так широко известен, но он невероятно вкусный и заслуживает того, чтобы его попробовать!
Начинка имеет мягкий вкус и отлично сочетается с блинчиками, придавая им невероятную нежность.
Необходимые ингредиенты:
100 г сливочного масла
2 яйца
¼ ч. л. соли
Как готовить:
Шаг 1:
Положите сливочное масло в кастрюлю и растопите его на среднем огне до полного жидкого состояния.
Шаг 2:
В миске взбейте яйца с солью, чтобы получилась однородная масса.
Шаг 3:
Когда масло растает, добавьте в кастрюлю взбитые яйца, помешивайте, чтобы они равномерно прогревались и не поджаривались. Как только начинка начнёт загустевать, снимите её с огня.
Шаг 4:
Переложите готовую начинку в миску и подавайте с горячими блинчиками.
Яично-масляная начинка проста в приготовлении, но невероятно вкусная. Она идеально подходит к блинчикам и придаёт им насыщенный вкус. Обязательно попробуйте, это может стать вашим новым любимым рецептом.
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