Как сэкономить до 925 тысяч при покупке машины: все, что нужно знать о льготном автокредитовании
В ближайшие три года федеральный бюджет направит не менее 65 млрд рублей на финансирование программы льготного автокредитования. Как сообщили в Минпромторге, это позволит реализовать свыше 330 тысяч отечественных автомобилей, поддерживая отечественное автопроизводство и делая новые машины доступнее для россиян.
Как работает программа?
Госпрограмма льготного автокредитования предоставляет участникам скидку при покупке автомобиля в кредит. Список моделей, которые можно приобрести на таких условиях, утверждается Минпромторгом. Это преимущественно отечественные автомобили, соответствующие установленным требованиям.
Программа действует с 2017 года, но ее реализация не всегда была стабильной. В периоды повышенного спроса бюджетные средства исчерпывались быстрее, из-за чего программу временно приостанавливали. Например, в 2021 году, когда продажи новых автомобилей выросли на 37% за первое полугодие, программу решили временно прекратить, чтобы перенаправить средства на другие отрасли.
Кто может воспользоваться льготой?
Изначально программа была направлена на широкий круг покупателей. Однако со временем ее условия расширялись, и к числу участников добавились представители определенных категорий:
- Работники образовательных учреждений (с 2021 года).
- Пенсионеры, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (с 2022 года).
- Мобилизованные, члены их семей и военные пенсионеры (с ноября 2022 года).
Какие автомобили можно купить?
В программе участвуют только определенные модели, утвержденные Минпромторгом. Это преимущественно автомобили российских марок, соответствующие установленным стандартам.
Почему программа важна?
Поддержка через льготное автокредитование не только стимулирует спрос на отечественные автомобили, но и помогает отдельным категориям граждан приобрести транспортное средство на выгодных условиях. В ближайшие годы программа сохранит свою актуальность, укрепляя автомобильный рынок России и улучшая доступность машин для населения.
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