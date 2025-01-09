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Как сэкономить до 925 тысяч при покупке автомобиля: все, что нужно знать о льготном автокредитовании

Условия и преимущества участия в государственно...

avtooverview.ru

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В рамках стратегии поддержки отечественного автомобилестроения, правительство России продлило программу льготного автокредитования на период до 2026 года, увеличив финансирование на 15 миллиардов рублей.

Теперь бюджет программы предполагает расходование 65 миллиардов рублей, что позволит реализовать продажу свыше 330 тысяч отечественных автомобилей.

Механизм программы и ее цели

Программа льготного автокредитования была разработана с целью стимулирования спроса на российские автомобили. Она предусматривает предоставление скидок на покупку новых автомобилей при условии их приобретения в кредит. Это инициатива направлена на поддержку производителей и потребителей, облегчая доступ к новым авто в экономически сложные периоды.

Какие автомобили доступны?

К программе относятся автомобили марок Lada, UAZ, GAZ и некоторые модели Haval, собранные в России. Эти машины были выбраны из-за их доступности и популярности на рынке, что делает их идеальными кандидатами для льготного кредитования.

Кто может воспользоваться программой?

С 2025 года к участию допускаются:

  • Медицинские работники;
  • Сотрудники образовательных учреждений;
  • Мобилизованные и военнослужащие, а также их семьи;
  • Граждане с инвалидностью.

Условия участия

Участники программы должны соответствовать ряду критериев, включая наличие водительского удостоверения и покупку автомобиля, выпущенного не ранее 2023 года. Стоимость авто не должна превышать 2 млн рублей, а скидка может составить до 35% от цены, особенно для жителей Дальнего Востока и покупателей электромобилей.

Процесс участия

Для участия в программе необходимо подать заявку через участвующий банк или автодилера. Потенциальным покупателям потребуется собрать и предоставить пакет документов, включая копию паспорта, водительское удостоверение и другие подтверждающие документы.

Продление государственной программы льготного автокредитования — это значительный шаг на пути к обновлению автопарка России и поддержке отечественного производителя.

Предоставление льготных условий кредитования делает покупку автомобиля более доступной для широкого круга граждан, способствуя росту экономики и улучшению качества жизни населения, сообщает autonews.ru.

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