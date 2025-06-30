Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Как гром среди ясного неба: астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого в начале июля ждёт тяжёлая участь

В начале июля Рыб ожидают сложности, предупрежд...

habr.com

Подписаться на Дзен.канал

В начале июля Рыб ожидают сложности, предупреждает астролог Тамара Глоба.

В этот период наиболее важным аспектом будет здоровье, так как возможны проблемы, которые могут повлиять на другие сферы жизни. Однако Глоба советует не паниковать и подготовиться к трудным ситуациям.

Что может произойти:

  • Физическое истощение.
    У Рыб возможно снижение энергии, усталость и слабость. В этот период особое внимание нужно уделить своему физическому состоянию.

  • Эмоциональные колебания.
    Здоровье также может повлиять на настроение, вызывая перепады и повышенную чувствительность.

  • Финансовые потери.
    Существует вероятность неудачных финансовых решений и обмана со стороны окружающих. В это время стоит быть особенно внимательным в финансовых делах.

Рекомендации по действиям:

  • Сохранять спокойствие.
    Придерживайтесь спокойного подхода и избегайте стресса, чтобы легче пережить этот непростой период.

  • Заниматься любимым делом.
    Творческие занятия и работа с детьми помогут вам переключиться и найти радость в простых вещах.

  • Проверять финансовые потоки.
    Проверяйте все свои финансовые решения и избегайте рискованных сделок, чтобы минимизировать потери.

Когда будут перемены:

События, скорее всего, развернутся в третьей декаде июня, а интуиция Рыб подскажет, как справиться с трудностями, если они прислушаются к себе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

100 тысяч в одном парке: как в Казани прошёл День Молодёжи

Важное в РТ

час назад

У российских выпускников вырос интерес к вузам Татарстана

санэпидемстанция фрязино

Не у нас

5 часов назад

Татьяна Москалькова помогла бизнесмену из РТ вернуть бизнес

Интересное в Казани

3 дня назад

Контракт как билет в будущее: как устроена система поддержки контрактников в Татарстане

демонтаж паркетной доски цена за м2 в Москве

Не у нас

день назад

Священник рассказал, что делать, если покойник приходит во сне и зовёт с собой

Новости Казани

день назад

Дора и Мартин собирают аншлаг на концерте в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане с июля вырастут коммунальные тарифы на 17,5%

Новости Татарстана

6 часов назад

Верховный суд РТ освободил экс-главного конструктора казанского ОКБ

Не у нас

день назад

Сеул устраивает парад в честь финала «Игры в кальмара»
Лонгриды
2 часа назад

VK Fest в Казани: больше, чем просто фестиваль — культурный праздник

29 июня 2025 года Казань стала очередной остано...

Не у нас

12 минут назад

Бывшие сотрудники крупных компаний рассказывают, как ИИ заменяет людей

Интересное в Казани

9 часов назад

Maximus Global — фитнес, который подходит всей семье

Не у нас

22 минуты назад

Старообрядцы смогут избежать службы в армии до 2030 года

Не у нас

27 минут назад

Ученые нашли окаменелости Homo erectus на дне затопленной земли
На проект второй ветки метро Казани направят 28...
Новости Татарстана
6 часов назад

На проект второй ветки метро Казани направят 280,8 млн рублей

Не у нас

32 минуты назад

Россия предложила список научных журналов для БРИКС

Не у нас

2 часа назад

The Conversation: За 20 лет на Земле началось большее поглощение тепла

Не у нас

2 часа назад

Раскрыт неизвестный механизм проникновения цитомегаловируса в клетки людей
Президент Мали встретился с представителями Рос...
Интересное в Казани
4 дня назад

Президент Мали встретился с представителями Российско-Африканского Союза в Казани