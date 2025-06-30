Как гром среди ясного неба: астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого в начале июля ждёт тяжёлая участь
habr.com
В начале июля Рыб ожидают сложности, предупреждает астролог Тамара Глоба.
В этот период наиболее важным аспектом будет здоровье, так как возможны проблемы, которые могут повлиять на другие сферы жизни. Однако Глоба советует не паниковать и подготовиться к трудным ситуациям.
Что может произойти:
Физическое истощение.
У Рыб возможно снижение энергии, усталость и слабость. В этот период особое внимание нужно уделить своему физическому состоянию.
Эмоциональные колебания.
Здоровье также может повлиять на настроение, вызывая перепады и повышенную чувствительность.
Финансовые потери.
Существует вероятность неудачных финансовых решений и обмана со стороны окружающих. В это время стоит быть особенно внимательным в финансовых делах.
Рекомендации по действиям:
Сохранять спокойствие.
Придерживайтесь спокойного подхода и избегайте стресса, чтобы легче пережить этот непростой период.
Заниматься любимым делом.
Творческие занятия и работа с детьми помогут вам переключиться и найти радость в простых вещах.
Проверять финансовые потоки.
Проверяйте все свои финансовые решения и избегайте рискованных сделок, чтобы минимизировать потери.
Когда будут перемены:
События, скорее всего, развернутся в третьей декаде июня, а интуиция Рыб подскажет, как справиться с трудностями, если они прислушаются к себе.
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