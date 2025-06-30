Как гром среди ясного неба: астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого в начале июля ждёт тяжёлая участь

В начале июля Рыб ожидают сложности, предупреждает астролог Тамара Глоба.

В этот период наиболее важным аспектом будет здоровье, так как возможны проблемы, которые могут повлиять на другие сферы жизни. Однако Глоба советует не паниковать и подготовиться к трудным ситуациям.

Что может произойти:

Физическое истощение.

У Рыб возможно снижение энергии, усталость и слабость. В этот период особое внимание нужно уделить своему физическому состоянию.

Эмоциональные колебания.

Здоровье также может повлиять на настроение, вызывая перепады и повышенную чувствительность.

Финансовые потери.

Существует вероятность неудачных финансовых решений и обмана со стороны окружающих. В это время стоит быть особенно внимательным в финансовых делах.

Рекомендации по действиям:

Сохранять спокойствие.

Придерживайтесь спокойного подхода и избегайте стресса, чтобы легче пережить этот непростой период.

Заниматься любимым делом.

Творческие занятия и работа с детьми помогут вам переключиться и найти радость в простых вещах.

Проверять финансовые потоки.

Проверяйте все свои финансовые решения и избегайте рискованных сделок, чтобы минимизировать потери.

Когда будут перемены:

События, скорее всего, развернутся в третьей декаде июня, а интуиция Рыб подскажет, как справиться с трудностями, если они прислушаются к себе.