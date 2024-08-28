Кабачковая аджика: удивительный видеорецепт хозяйкам на заметку
dzen.ru
Приближение осени — идеальное время для заготовок, и одним из самых популярных блюд в этот период является аджика.
В 2024 году вы можете порадовать себя и своих близких необычайно вкусной и ароматной аджикой, приготовленной по особому рецепту. Эта аджика умеренно острая и невероятно ароматная, и её приготовление не займет много времени.
Ингредиенты для идеальной аджики:
- Кабачки: 1 кг
- Помидоры: 600 г
- Сладкий перец: 500 г
- Морковь: 200 г
- Лук: 200 г
- Чеснок: 100 г
- Острый перец: 100 г
- Растительное масло: 100 мл
- Томатная паста: 1 столовая ложка с горкой
- Уксус 9%: 70 мл
- Сахар: 3 столовые ложки
- Соль: 1.5 столовые ложки
- Хмели-сунели: 1 чайная ложка
- Молотый кориандр: 1 чайная ложка
- Паприка: 1 чайная ложка
Пошаговое руководство по приготовлению:
- Подготовка ингредиентов: очистите и нарежьте кабачки, помидоры, сладкий и острый перец, морковь, лук и чеснок.
- Измельчение: пропустите подготовленные овощи через мясорубку или блендер для получения однородной массы.
- Варка: поместите смесь в казан или глубокую кастрюлю, добавьте растительное масло и доведите до кипения. Варите на среднем огне 15 минут, позволяя лишней жидкости испариться.
- Добавление овощей и приправ: введите в кипящую массу томатную пасту, сахар, соль и специи. После закипания продолжайте варить ещё 15 минут, регулярно помешивая.
- Финальный этап: за пять минут до готовности добавьте измельченный чеснок и уксус, перемешайте и варите до полного смешивания ингредиентов.
- Разливка по банкам: Готовую аджику аккуратно разлейте по заранее простерилизованным банкам, закатайте крышки, переверните и укутайте в полотенце или плед до полного остывания.
Хранение:
Готовую аджику можно хранить в прохладном месте или при комнатной температуре. Она станет прекрасным дополнением к мясным и рыбным блюдам, а также может служить в качестве соуса к основным блюдам.
Таким образом, приготовление аджики по этому рецепту не только украсит ваш стол, но и обогатит кулинарные традиции вашей семьи, добавляя яркие вкусы и ароматы в вашу осеннюю кухню.
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