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Кабачковая аджика: удивительный видеорецепт хозяйкам на заметку

Приближение осени — идеальное время для заготов...

dzen.ru

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Приближение осени — идеальное время для заготовок, и одним из самых популярных блюд в этот период является аджика.

В 2024 году вы можете порадовать себя и своих близких необычайно вкусной и ароматной аджикой, приготовленной по особому рецепту. Эта аджика умеренно острая и невероятно ароматная, и её приготовление не займет много времени.

Ингредиенты для идеальной аджики:

  • Кабачки: 1 кг
  • Помидоры: 600 г
  • Сладкий перец: 500 г
  • Морковь: 200 г
  • Лук: 200 г
  • Чеснок: 100 г
  • Острый перец: 100 г
  • Растительное масло: 100 мл
  • Томатная паста: 1 столовая ложка с горкой
  • Уксус 9%: 70 мл
  • Сахар: 3 столовые ложки
  • Соль: 1.5 столовые ложки
  • Хмели-сунели: 1 чайная ложка
  • Молотый кориандр: 1 чайная ложка
  • Паприка: 1 чайная ложка

Пошаговое руководство по приготовлению:

  1. Подготовка ингредиентов: очистите и нарежьте кабачки, помидоры, сладкий и острый перец, морковь, лук и чеснок.
  2. Измельчение: пропустите подготовленные овощи через мясорубку или блендер для получения однородной массы.
  3. Варка: поместите смесь в казан или глубокую кастрюлю, добавьте растительное масло и доведите до кипения. Варите на среднем огне 15 минут, позволяя лишней жидкости испариться.
  4. Добавление овощей и приправ: введите в кипящую массу томатную пасту, сахар, соль и специи. После закипания продолжайте варить ещё 15 минут, регулярно помешивая.
  5. Финальный этап: за пять минут до готовности добавьте измельченный чеснок и уксус, перемешайте и варите до полного смешивания ингредиентов.
  6. Разливка по банкам: Готовую аджику аккуратно разлейте по заранее простерилизованным банкам, закатайте крышки, переверните и укутайте в полотенце или плед до полного остывания.

Хранение:

Готовую аджику можно хранить в прохладном месте или при комнатной температуре. Она станет прекрасным дополнением к мясным и рыбным блюдам, а также может служить в качестве соуса к основным блюдам.

Таким образом, приготовление аджики по этому рецепту не только украсит ваш стол, но и обогатит кулинарные традиции вашей семьи, добавляя яркие вкусы и ароматы в вашу осеннюю кухню.

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