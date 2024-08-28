Кабачковая аджика: удивительный видеорецепт хозяйкам на заметку

Приближение осени — идеальное время для заготовок, и одним из самых популярных блюд в этот период является аджика.

В 2024 году вы можете порадовать себя и своих близких необычайно вкусной и ароматной аджикой, приготовленной по особому рецепту. Эта аджика умеренно острая и невероятно ароматная, и её приготовление не займет много времени.

Ингредиенты для идеальной аджики:

Кабачки: 1 кг

Помидоры: 600 г

Сладкий перец: 500 г

Морковь: 200 г

Лук: 200 г

Чеснок: 100 г

Острый перец: 100 г

Растительное масло: 100 мл

Томатная паста: 1 столовая ложка с горкой

Уксус 9%: 70 мл

Сахар: 3 столовые ложки

Соль: 1.5 столовые ложки

Хмели-сунели: 1 чайная ложка

Молотый кориандр: 1 чайная ложка

Паприка: 1 чайная ложка

Пошаговое руководство по приготовлению:

Подготовка ингредиентов: очистите и нарежьте кабачки, помидоры, сладкий и острый перец, морковь, лук и чеснок. Измельчение: пропустите подготовленные овощи через мясорубку или блендер для получения однородной массы. Варка: поместите смесь в казан или глубокую кастрюлю, добавьте растительное масло и доведите до кипения. Варите на среднем огне 15 минут, позволяя лишней жидкости испариться. Добавление овощей и приправ: введите в кипящую массу томатную пасту, сахар, соль и специи. После закипания продолжайте варить ещё 15 минут, регулярно помешивая. Финальный этап: за пять минут до готовности добавьте измельченный чеснок и уксус, перемешайте и варите до полного смешивания ингредиентов. Разливка по банкам: Готовую аджику аккуратно разлейте по заранее простерилизованным банкам, закатайте крышки, переверните и укутайте в полотенце или плед до полного остывания.

Хранение:

Готовую аджику можно хранить в прохладном месте или при комнатной температуре. Она станет прекрасным дополнением к мясным и рыбным блюдам, а также может служить в качестве соуса к основным блюдам.

Таким образом, приготовление аджики по этому рецепту не только украсит ваш стол, но и обогатит кулинарные традиции вашей семьи, добавляя яркие вкусы и ароматы в вашу осеннюю кухню.