Новости России
· Алина Алмакаева

Извините, но придется заплатить: для российских пенсионеров ввели новый налог

Извините, но придется заплатить: для российских пенсионеров ввели новый налог

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Российским пенсионерам было объявлено о появлении нового налога, который вступит в силу с 2024 года. По новому законодательству, пожилым гражданам с крупными сбережениями на банковских счетах предстоит уплачивать данный налог. Льготы для пенсионеров в данном вопросе не предусмотрены. Эту информацию сообщил эксперт в пенсионной сфере Сергей Власов.

Согласно его заявлению, новый налог будет взиматься с процентов, полученных от банковских вкладов. В 2024 году пожилым россиянам впервые придется уплатить данный налог, а его расчет будет осуществляться в соответствии с определенными правилами.

Порог для уплаты налога будет зависеть от ключевой ставки Центрального банка. На сегодняшний день, она составляет 15 процентов. Это означает, что налог необходимо уплачивать с доходов по вкладам, превышающим сумму в 150 тысяч рублей.

Отмечается, что стандартная ставка налога составит 13 процентов. Однако, при общих доходах, превышающих 5 тысяч рублей в течение года, ставка будет повышена до 15 процентов.

При этом пенсионерам не будут предоставлены никакие привилегии относительно данного налога: они должны будут уплачивать его по общim основаниям, если такие обстоятельства имеют место быть.

Банки обязаны предоставить налоговым органам всю информацию о клиентах, которые обязательно должны будут уплатить новый налог. Они обязаны сделать это до 1 февраля текущего года. Затем гражданам будут отправлены соответствующие уведомления. Налог должен быть уплачен до 1 декабря, и важно не допускать просрочек, иначе начисляется пеня за каждый день.

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