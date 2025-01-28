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Избивал и пытал раскалённым металлом: мигрант издевался над собственной дочерью

В городе Лобня Московской области задержан 33-л...

dzen.ru

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В городе Лобня Московской области задержан 33-летний мигрант, подозреваемый в жестоком обращении с собственной 13-летней дочерью. Мужчина регулярно избивал девочку и наносил ей ожоги раскалённым металлическим предметом.

История побега и обращения за помощью

Девочка сумела сбежать из дома после очередного акта насилия. Её мать пыталась найти ребёнка, но поиски оказались безуспешными. Девочка самостоятельно обратилась за помощью в полицию.

После обращения пострадавшую госпитализировали, так как её состояние требовало немедленного медицинского вмешательства. По информации, предоставленной ГУ МВД РФ по Московской области, на теле девочки зафиксированы многочисленные ожоги.

Подробности следствия

По данным регионального Следственного комитета, издевательства начались с января 2024 года. Отец систематически истязал ребёнка, применяя раскалённые металлические предметы, что подтверждено медицинскими обследованиями.

Подозреваемым оказался 33-летний гражданин одной из республик Средней Азии. Он легально находился на территории России, но проживал не по месту регистрации. В настоящее время мужчина задержан и привлечён к ответственности за истязание несовершеннолетней, сообщает readovka67.

Что грозит подозреваемому?

Следственные органы ведут расследование по факту истязания ребёнка. Мужчине грозит уголовное наказание, вплоть до лишения свободы, за нанесение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней.

Резонанс и важность вмешательства

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс. Эксперты подчёркивают необходимость усиления контроля за условиями проживания детей, а также проверки мигрантов, находящихся на территории России, на предмет их соблюдения законодательства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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