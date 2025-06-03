Из июньской пенсии вычтут 7390 рублей: пенсионерам сообщили важную новость

Российским пенсионерам с июня 2025 года следует внимательно следить за изменениями в законодательстве о принудительном взыскании долгов.

Как рассказала юрист Ирина Сивакова (PRIMPRESS), вступают в силу новые поправки в закон об исполнительном производстве, которые меняют порядок списания средств с пенсий и зарплат должников.

Что изменится?

Главное новшество — автоматическое принятие решений Федеральной службой судебных приставов (ФССП) без участия должностного лица. То есть теперь списания могут происходить без индивидуального подтверждения пристава.

Имя пристава будет указано в документе, но фактически решение примет специальная программа.

Уведомления о списании пенсионерам будут приходить через портал «Госуслуги».

«Скрыться» от списания станет сложнее, предупреждает юрист.

Размер списаний и прожиточный минимум

По закону приставы могут списывать до 70% пенсии должника. Однако теперь важно, чтобы на счёте пенсионера оставалась сумма не ниже прожиточного минимума.

По данным Минтруда, с июня 2025 года средний размер пенсии неработающих пенсионеров после индексации — 19 360 рублей.

Прожиточный минимум составит 11 970 рублей.

Это означает, что при долге из пенсии могут списать в среднем около 7 390 рублей.

Что делать пенсионерам?