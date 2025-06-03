Из июньской пенсии вычтут 7390 рублей: пенсионерам сообщили важную новость
krasnodar.er.ru
Российским пенсионерам с июня 2025 года следует внимательно следить за изменениями в законодательстве о принудительном взыскании долгов.
Как рассказала юрист Ирина Сивакова (PRIMPRESS), вступают в силу новые поправки в закон об исполнительном производстве, которые меняют порядок списания средств с пенсий и зарплат должников.
Что изменится?
Главное новшество — автоматическое принятие решений Федеральной службой судебных приставов (ФССП) без участия должностного лица. То есть теперь списания могут происходить без индивидуального подтверждения пристава.
Имя пристава будет указано в документе, но фактически решение примет специальная программа.
Уведомления о списании пенсионерам будут приходить через портал «Госуслуги».
«Скрыться» от списания станет сложнее, предупреждает юрист.
Размер списаний и прожиточный минимум
По закону приставы могут списывать до 70% пенсии должника. Однако теперь важно, чтобы на счёте пенсионера оставалась сумма не ниже прожиточного минимума.
По данным Минтруда, с июня 2025 года средний размер пенсии неработающих пенсионеров после индексации — 19 360 рублей.
Прожиточный минимум составит 11 970 рублей.
Это означает, что при долге из пенсии могут списать в среднем около 7 390 рублей.
Что делать пенсионерам?
- Следить за уведомлениями в личном кабинете на портале Госуслуги.
- Своевременно погашать долги, чтобы избежать крупных списаний.
- При необходимости обращаться за консультацией к юристам или в службы поддержки приставов.
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