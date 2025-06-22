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«Испортила сыну жизнь»: мать жителя России помогла ему избавиться от убитой им девушки

В Подмосковье был арестован 20-летний мужчина, ...

rapsinews.ru

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В Подмосковье был арестован 20-летний мужчина, которого подозревают в убийстве своей 22-летней девушки. По версии следствия, он задушил её из-за ревности, а его мать помогла скрыть следы преступления.

Как выяснилось, девушка собиралась расстаться с ним, подозревая, что он употребляет запрещенные вещества. Перед исчезновением она сообщила своему тренеру по танцам, что чувствует себя плохо, и после этого прекратила выходить на связь.

Инцидент произошел 10 июня, когда, испытывая ревность, парень убил свою возлюбленную. Он сообщил об этом своей матери, которая помогла ему вывезти тело в Тульскую область и закопать его в поле. После исчезновения девушки её родные и друзья обратились в полицию, и расследование привело к аресту подозреваемого. 18 июня тело было обнаружено в Тульской области, и мужчине предъявлены обвинения в убийстве.

Исчезновение девушки не осталось незамеченным для её близких, которые начали активно искать информацию. Валерия, родом из Моршанска, начала встречаться с Иваном два года назад. В последнее время их отношения стали напряжёнными, и девушка подозревала, что её парень употребляет запрещенные вещества, что вызывало у неё серьёзные опасения. Она хотела разорвать отношения и планировала переезд в Санкт-Петербург к новому знакомому.

Тренер девушки сообщил, что в последний раз Валерия написала, что чувствует себя плохо и не может прийти на тренировку. После этого связь с ней была потеряна. Изначально Иван и его мать утверждали, что Валерия ушла из дома добровольно, но позже мать призналась, что она помогла скрыть тело. Расследование подтвердило её признания, и молодой человек был арестован, признавшись в преступлении.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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