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«Испортила сыну жизнь»: мать жителя Подмосковья помогла ему избавиться от убитой им девушки

В Подмосковье был арестован 20-летний молодой ч...

rapsinews.ru

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В Подмосковье был арестован 20-летний молодой человек, которого подозревают в убийстве своей 22-летней девушки. По версии следствия, парень задушил свою возлюбленную из-за ревности, а затем его мать помогла скрыть следы преступления.

Как выяснилось, девушка собиралась расстаться с ним, подозревая, что он употребляет запрещенные вещества. Перед исчезновением она написала своему тренеру по танцам, что чувствует себя плохо, и после этого перестала выходить на связь.

По данным следствия, инцидент произошел 10 июня, когда парень, испытывая ревность, убил свою девушку. Он рассказал об этом своей матери, которая помогла ему вывезти тело в Тульскую область и закопать его в поле. После исчезновения девушки её родные и друзья обратились в полицию, и расследование привело к аресту подозреваемого. 18 июня тело было найдено в Тульской области, и мужчине были предъявлены обвинения в убийстве.

Исчезновение девушки стало заметным для её друзей и знакомых, которые активно пытались выяснить, что произошло. Валерия, которая родом из Моршанска, начала встречаться с Иваном два года назад. В последнее время отношения были напряженными, и девушка подозревала, что её парень употребляет запрещенные вещества, что вызывало её беспокойство. Она хотела расстаться с ним и уже планировала переезд в Санкт-Петербург к новому знакомому.

Тренер девушки сообщил, что в последний раз Валерия написала, что ей стало плохо и она не может приехать на тренировку. После этого связь с ней была потеряна. Сначала Иван и его мать утверждали, что Валерия ушла из дома по собственной воле, но позже мать призналась, что она помогала скрыть тело девушки. Расследование подтвердило, что молодого человека арестовали, и он признался в совершении преступления.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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