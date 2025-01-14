Исчезнет с полок магазинов уже с февраля - россиян предупредили о дефиците важного продукта
PROKAZAN
В России ожидается рост цен на черный чай — стоимость может увеличиться на 7–10% уже в ближайшем феврале. Эксперты объясняют это зависимостью российского рынка от импорта: только 20% чайного сырья производится внутри страны, остальное поступает из-за рубежа.
Почему цены на чай растут?
Эксперты выделяют несколько факторов, влияющих на подорожание:
- Логистические трудности.
- Погодные условия в странах-экспортёрах.
- Общие экономические тенденции.
- Увеличение цен больше всего затронет черный пакетированный чай, популярный среди российских потребителей. Стоимость элитных сортов вырастет не так заметно — не более чем на 5 процентов.
Чай: польза и возможный вред
- Черный чай
Этот напиток содержит много антиоксидантов, которые защищают организм от старения и поддерживают сердечно-сосудистую систему. Чёрный чай улучшает концентрацию внимания и заряжает энергией благодаря содержанию кофеина. Однако чрезмерное употребление может вызывать раздражение желудка и повышать артериальное давление.
- Зеленый чай
Известен своими свойствами укреплять иммунитет и помогать в борьбе с воспалениями. Он содержит катехины, которые способствуют снижению уровня холестерина. Кроме того, зелёный чай полезен для обмена веществ и может помочь в похудении. Однако высокое содержание танинов иногда вызывает головокружение и тошноту, особенно если пить его натощак.
Почему чай так популярен в Российской Федерации?
Чай занимает особое место в культуре россиян. По данным исследований, 98% жителей страны регулярно пьют чай, причём 85% выбирают чёрный сорт. Зелёный чай предпочитают около 10 процентов населения, а травяные сборы остаются редким выбором.
Что происходит с ценами в регионах?
Рост цен уже зафиксирован в некоторых областях:
В Магаданской области стоимость чая увеличилась на 17,9%.
В Костромской области — на 7,7%.
Советы для потребителей
Чтобы минимизировать затраты, эксперты советуют:
- Покупать чай в больших упаковках, что снижает стоимость за грамм.
- Искать скидки и акции в магазинах.
- Обращать внимание на менее известные марки, которые предлагают качественный продукт по доступной цене.
- Покупатели также могут попробовать заменять чай травяными сборами, которые зачастую дешевле и не уступают по полезным свойствам.
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