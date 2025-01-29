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Исчезнет с 1 февраля 2025: покупателей Пятерочка и Магнит ждёт неприятный сюрприз на кассах магазинов

Кассы самообслуживания давно стали привычным эл...

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Кассы самообслуживания давно стали привычным элементом современных супермаркетов. Они позволяют покупателям быстро оплачивать товары без участия кассира, а магазинам — экономить на персонале.

Однако этот удобный формат породил новые виды мошенничества, среди которых самым распространенным является так называемый «банановый трюк».

Как работает схема обмана?

Один из самых популярных методов мошенничества — это сканирование дорогого товара под видом дешевого. Например, клиент может:

  • Пробить авокадо или стейк под видом бананов, используя их штрих-код.
  • Ввести код недорогого овоща или фрукта вручную вместо реального продукта.
  • Не сканировать часть товаров, просто складывая их в пакет.

По данным исследования Ipsos, около 6 миллионов человек признались, что хотя бы раз использовали кассу самообслуживания для кражи. Более того, каждый восьмой покупатель намеренно выбирает дешевый вариант вместо фактически приобретенного.

Как магазины борются с мошенничеством?

Из-за роста мошенничества ритейлеры вынуждены усиливать контроль. Среди популярных методов борьбы:

  • Видеонаблюдение – камеры фиксируют действия клиентов у касс и позволяют отслеживать подозрительные манипуляции.
  • Мониторинг персоналом – сотрудники следят за операциями покупателей через экраны и могут остановить подозрительную транзакцию.
  • Искусственный интеллект – современные системы анализа изображений распознают товары по внешнему виду и сравнивают их с теми, что пробивает клиент. Например, система сможет определить разницу между бананом и авокадо.
  • Весовые датчики – кассы сверяют реальный вес продукта с данными системы, исключая подмену.

Будущее касс самообслуживания: доверие под угрозой?

Несмотря на растущее число махинаций, супермаркеты не отказываются от использования касс самообслуживания. Однако частота краж и мошеннических схем может поставить под сомнение их эффективность. Эксперты отмечают, что будущее подобных технологий зависит от уровня доверия между магазинами и покупателями.

Если количество нарушений будет расти, ритейлеры могут отказаться от свободного формата оплаты или внедрить более строгие меры контроля. Вопрос лишь в том, смогут ли магазины найти баланс между удобством для клиентов и предотвращением мошенничества, сообщает progorod59.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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