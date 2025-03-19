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«Инфляция начнет снижаться»: известный экономист рассказал, когда ЦБ России снизит ключевую ставку

С 2023 года Центробанк России резко повысил клю...

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С 2023 года Центробанк России резко повысил ключевую ставку, доведя её до 21%, что привело к росту процентных ставок по кредитам, в том числе ипотечным. Сегодня банки предлагают займы под почти 30% годовых, а ежемесячные платежи по таким кредитам становятся неподъёмными.

Экономист Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, дал прогноз о том, когда ставка начнёт снижаться и как это повлияет на рынок кредитования.

Когда начнётся снижение ключевой ставки?

Эксперт считает, что ЦБ будет удерживать ставку на уровне 21% минимум до середины 2025 года, несмотря на продолжающуюся инфляцию.
Влияние повышения ставки на экономику проявляется через 4–6 кварталов (примерно 1,5 года), поэтому эффект от роста «ключа» в 2023 году станет заметным во втором-третьем квартале 2025 года.

Ожидаемый график снижения:

  • Вторая половина 2025 года – постепенное снижение ставки.
  • К декабрю 2025 года – ставка может опуститься до 18–17% (при благоприятных геополитических условиях).

Стоит ли брать кредит в 2025 году?

Экономист отмечает, что спрос на кредиты начал снижаться, но не так резко, как ожидалось.

  • Потребительские кредиты – россияне берут их реже из-за высоких ставок.
  • Корпоративные кредиты – спрос немного упал, но не критично.
  • Высокие проценты (до 30%) по займам делают кредиты невыгодными, и многие россияне либо избегают их, либо прибегают к банкротству или рефинансированию.

Что влияет на решение Центробанка?

  1. Геополитика – возможные переговоры с США, санкции, курс рубля и доллара.
  2. Инфляция – если темпы роста цен снизятся, ЦБ сможет ослабить монетарную политику.
  3. Экономическая турбулентность – в конце первого полугодия возможны колебания в сфере кредитования и сбережений.

Если ставка действительно начнёт снижаться во второй половине 2025 года, кредиты станут немного доступнее. Однако эксперты не ожидают резкого падения ставок, поэтому тем, кто планирует брать ипотеку или крупные кредиты, лучше дождаться конца года, когда условия могут улучшиться.

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