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Индексацию отменят, а пенсии будут пересчитаны. Пенсионеров ждет большой сюрприз c 1 августа

Сергей Власов, эксперт по вопросам пенсий, поде...

topnews.ru

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Сергей Власов, эксперт по вопросам пенсий, поделился информацией о значительных изменениях в пенсионном законодательстве, которые вступят в силу с августа этого года. Эти нововведения затрагивают прежде всего самозанятых пенсионеров, предоставляя им новые возможности и условия для начисления пенсий.

Изменения в начислении пенсий

Завершение индексации и начало новой системы пересмотра Традиционная индексация пенсий уступает место новому порядку — ежегодному пересмотру. Теперь размер пенсий будет пересматриваться каждый август и зависеть от суммы взносов, которые пенсионеры вносили в Пенсионный фонд России за прошедший год.

Положение для самозанятых пенсионеров Среди пенсионеров, которые выбрали самозанятость, многие занимаются арендой недвижимости или предоставлением частных услуг. Для них предусмотрено снижение налоговой нагрузки и возможность получения более высоких пенсий благодаря новой системе начислений.

Специфика для разных групп пенсионеров

Для работающих пенсионеров Те пенсионеры, кто продолжает официально работать, смогут воспользоваться возвращением индексации пенсий с начала следующего года. Это обещает им стабильный рост пенсионных выплат.

Механизм пересмотра пенсий Нововведение касается не только самозанятых пенсионеров, но и тех, кто добровольно уплачивает страховые взносы. Их пенсии теперь будут пересчитываться исходя из объема взносов, внесенных за предыдущий год.

Эти изменения отражают стремление правительства адаптировать пенсионную систему к текущим экономическим реалиям и увеличивающемуся числу самозанятых среди пенсионеров. Важно, чтобы все пенсионеры внимательно ознакомились с новыми условиями, чтобы максимально эффективно планировать свое финансовое будущее в новых реалиях.

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