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· Алина Алмакаева

И работающим, и неработающим: СРФ начал прием заявлений на выплату 15 000 рублей жителям РФ

И работающим, и неработающим: СРФ начал прием заявлений на выплату 15 000 рублей жителям РФ

minzdrav.49gov.ru

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Российским гражданам было сообщено о необходимости оформления денежной государственной выплаты в ближайшее время. Стартовал прием заявлений в Социальном Фонде Российской Федерации на единое пособие на детей, сумма которого может составить до 15 000 рублей.

Юрист Ирина Сивакова пояснила, что данная выплата, созданная в текущем 2023 году, предназначается для семей, имеющих нужду в финансовой поддержке. Прошлогодние получатели этого пособия также могут продолжить получать поддержку, но для этого необходимо подать заявление на продление данной государственной помощи в новом году.

Согласно действующим нормам, единое пособие назначается на один год, поэтому ежегодно необходимо документально подтверждать, что семья до сих пор нуждается в такой финансовой поддержке от государства.

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