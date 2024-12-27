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И работающим, и неработающим: Социальный фонд РФ запустил старт приема заявлений на выплату 15 000 рублей жителям РФ

Приём заявлений на продление единовременных гос...

istra-adm.ru

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В Российской Федерации начат приём заявлений на продление единовременных денежных выплат на детей, которые могут достигать до 15 000 рублей.

Это объявление от Фонда социального страхования актуально для всех, кто желает продолжить получать государственную поддержку в новом году.

Процесс продления выплат

Как пояснила юрист Ирина Сивакова, система поддержки, введённая в текущем году, требует от получателей ежегодного подтверждения права на продолжение выплат. Заявления на следующий год уже принимаются, и важно успеть обновить свои данные до истечения срока текущего пособия.

Сроки и условия подачи заявлений

Для тех, у кого срок начисления выплат истекает в декабре текущего года, необходимо подать заявление в Фонд социального страхования до конца месяца. Это можно сделать через портал госуслуг или в многофункциональных центрах обслуживания (МФЦ).

Возможность поздней подачи заявления

Юрист уточняет, что задержка с подачей заявления не является критичной, но важно помнить, что если заявление будет подано позднее декабря, выплаты начнутся не с начала года, а с месяца подачи заявления. Это может влиять на финансовое планирование семей.

Значение поддержки

Пособие предоставляется на фоне необходимости поддержать семьи с детьми, особенно в контексте экономических и социальных вызовов. Поддержание этой меры подчёркивает стремление государства оказывать помощь в воспитании подрастающего поколения.

Инициатива Фонда социального страхования подчёркивает важность обновления и подтверждения прав на получение государственных выплат. Это важный аспект социальной защиты, который требует внимания каждого, кто полагается на эту форму поддержки.

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