Первый месяц правления нового Папы Римского Льва XIV, родом из США, Роберта Фрэнсиса Прево, привлек внимание мировой общественности.

Пока он формирует свою политику для Ватикана, продолжают обсуждать загадки, скрытые в его архивах, в том числе знаменитые «Тайны Фатимы», которые касаются России.

Эти послания были переданы человечеству, как считается, Девой Марией в начале прошлого века. Записанные детьми-пастухами, они стали основой для множества конспирологических теорий. Одно из посланий оставалось в секрете до 2000 года, а после его обнародования оно звучало устрашающе. Однако многие уверены, что Ватикан открыл лишь часть тайны.

Тайна, связанная с дубом

События, получившие название «Фатимские явления», произошли в 1917 году в португальском городке Фатима. Три пастушка — 10-летняя Лусия Сантуш и её двоюродные сестра и брат (Жасинта и Франсишку Марту) — утверждали, что встретились с Богородицей, когда пасли овец. Перед ними появился светящийся образ женщины, «излучающей свет, ярче, чем стекло, полное чистой воды, ослепляющей лучами солнца». Дева Мария открыла им откровения, ставшие известными как «Три тайны Фатимы». В 1930 году Католическая церковь признала эти события настоящим чудом.

На протяжении времени пастушки подвергались насмешкам и угрозам, но их свидетельства оставались неизменными. В 1917 году произошло ещё одно чудо — зрелище с вращающимся солнцем, которое также увидели многие верующие, собравшиеся в Фатиме. Эти события привлекли внимание прессы, а свидетельства были зафиксированы священником Джоном Де Марчи.

Тайны Фатимы: что скрывает Ватикан?

Первая тайна касалась ада: дети увидели море огня, полное демонов и грешных душ. Вторая тайна предупреждала о будущих войнах и важности посвящения России Непорочному Сердцу Девы Марии. По словам Лусии, если просьбы Марии будут услышаны, Россия обернется, и наступит мир. В противном случае страна распространит свои заблуждения по всему миру, что приведет к войнам и гонениям на Церковь.

Однако Ватикан не раскрыл всю информацию. Папа Иоанн Павел II попытался посвятить Россию, но по политическим соображениям не называл страну напрямую. Папа Франциск также упомянул Россию и Украину в своем молебне в 2022 году, но формулировка осталась расплывчатой.

Третья тайна и возможная четвертая

Третья тайна Фатимы, опубликованная в 2000 году, описывает видение епископа, одетого в белое, который проходит через разрушенный город и молится за души мертвых, прежде чем его убивают солдаты. Множество людей считают, что Ватикан скрывает дополнительные тайны, в том числе четвертую, где также может обсуждаться роль России в будущем мире.

Существует мнение, что тайна Фатимы не ограничивается только тремя посланиями, а что в архиве Ватикана находится больше информации, включая подробности, касающиеся России и её роли в глобальной политике.

Конспирологические теории и гипотезы

Некоторые атеисты объясняют чудеса Фатимы как плод воображения или болезненное состояние Лусии, которое повлияло на её сестру и брата. Другие считают, что явления могли быть результатом природных явлений, таких как оптические иллюзии. В 70-х годах популярной стала уфологическая гипотеза, согласно которой пришельцы через образ Девы Марии пытались предостеречь человечество и предотвратить войны.