Химическая отрава в красивой бутылке, которая становится причиной рака: Роскачество назвало худшую марку растительного масла

В свежем отчете Роскачества появилась важная информация для всех, кто привык включать в свой рацион подсолнечное масло — продукт, популярный более чем у 90% россиян. Специалисты проанализировали рафинированное подсолнечное масло 65 торговых марок и пришли к выводу, что, хотя в большинстве случаев серьезных нарушений не выявлено, есть нюансы, которые заслуживают внимания потребителей.

Особое беспокойство вызывает масло торговой марки «Затея». В нем специалисты нашла глицидол в большом количества. Вещество признано потенциально канцерогенным по данным Международного агентства по изучению рака. С 1 января 2025 года наличие глицидола в повышенных концентрациях будет официально считаться нарушением технологических стандартов производства растительных масел.

Это открытие ставит под вопрос безопасность использования масла марки «Затея», поскольку длительное употребление продуктов с канцерогенами может негативно сказаться на здоровье. Роскачество рекомендует потребителям быть внимательными при выборе растительного масла и, по возможности, избегать покупки указанной марки.

Такие результаты исследования напоминают о необходимости регулярного контроля качества пищевых продуктов и обеспечения безопасности потребителей. В то время как регуляторы и производители работают над улучшением качества продуктов, ответственность за здоровье остается также и на самих потребителях. Эксперты советуют читать этикетки и отслеживать информацию о продуктах, чтобы делать осознанный выбор в пользу здоровья своей семьи.