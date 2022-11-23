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Херсон должен стать горьким уроком: как "пахабный мир" разрушит до основания Россию

Херсон должен стать горьким уроком: как "пахабный мир" разрушит до основания Россию

Фото: zerkalonews.online

РФ не должна позволить себе новый "пахабный мир", это разрушит страну до основания, и Херсон должен стать горьким, но уроком - только Победа может оправдать его оставление.
Об этом пишет "Первый русский", ссылаясь на мнение экспертов.

Глава общественной организации "Русь триединая" Сергей Моисеев, говоря о возможных переговорах между РФ и Украиной и возможном перемирии, отметил, что Москва уже пошла на уступки Киеву, оставив Херсон.
Такой же уступкой, по мнению Моисеева, был и уход русских войск в Харьковской области. И примерно треть народа на Украине сейчас болеет "украинством".

"Украинство - это суицидальная форма жизни, воля к смерти", - говорит Сергей Моисеев, обращая внимание на природу этого духовного недуга - гордыню.

По его словам, этот путь уже прошли германский нацизм и японский милитаризм, а сейчас эта напасть приключилась с южнорусским народом.

"Либо мы собираем русские земли, объединяем русский народ, либо наша цивилизация уйдёт в небытие. Сейчас это вопрос жизни и смерти", - резюмировал Моисеев.

Он считает, что допустить "пахабного мира" никак нельзя.

Ранее военный обозреватель "КП" Виктор Баранец уже подчёркивал, что мы отступили в Херсоне "с дальним прицелом" на победу в СВО.
Философ Александр Дугин отметил:

"Что хотел сказать нам генерал Суровикин? Вставайте, люди русские, вставайте! И уже неважно, нравится вам власть или нет. Это сигнал любому из нас. Если мы не проснёмся сейчас как народное ополчение, то и судьба России будет решена. После Херсона мы должны пробудиться! Без этого вообще ничего не будет".

Ранее мы сообщали, что политолог назвал сроки безоговорочной капитуляции Киева.

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