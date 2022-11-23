"Передышки не будет": политолог Колташов назвал сроки безоговорочной капитуляции Киева

Известный российский политолог Василий Колташов прокомментировал последнее заявление главы украинской энергопоставляющей компании Сергея Коваленко. Недавно тот заявлял, что до следующей весны стоит забыть о стабильной подаче электроэнергии.

Политолог отметил, что забыть придется не только об этом, но и победе над РФ. Как пишет "Политическое обозрение", именно весна следующего, 2023 года, расставит все на свои места.

Скорее всего, подчеркивает Василий Колташов, спецоперация вовсе закончится в результате успешного выполнения Россией всех поставленных задач.

Все закончится полной и безоговорочной капитуляцией Киева, уверен он.

По мнению политического эксперта, киевский режим надеется на "передышку" зимой, однако Вооруженные силы Российской Федерации останавливаться не собираются, о чем уже неоднократно говорили и в Кремле, и в Минобороны. Обстрелы инфраструктуры продолжатся, а киевскому режиму не останется ничего, кроме как заявить о своем поражении.

Ранее мы сообщали, что военный эксперт Кнутов рассказал, что подготовил Зеленский для того, чтобы "нагадить" России.