В Казани появился наставник по квадробике Азтар

В региональной столице Татарстана появился наставник для квадроберов.

Азтар написал, что у тренера есть теоретические и практические знания.

Занятия мужчина планирует проводить в помещении и на открытыx территориях.

Местный житель обещает научить юных квдроберов становиться адекватными животными. Первое занятие пройдет бесплатно.

Известно, что у Азтара имеется такой опыт. Мужчина занимается этим уже 7-9 лет, а цена одного посещения - от 500 рублей.

Ранее мы писали о том, что состоящей на учете в ПНД жительнице Набережных Челнов не дали забрать сына у его отца. Об этом рассказали в суде.

Как сказала женщина, в декабре минувшего года мужчина без предупреждения увез их малыша в Сочи, продолжительное время не отвечал на звонки. Выяснилось, что сын родился, когда родители не были в браке.