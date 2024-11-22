В Казани появился наставник по квадробике Азтар
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В региональной столице Татарстана появился наставник для квадроберов.
Азтар написал, что у тренера есть теоретические и практические знания.
Занятия мужчина планирует проводить в помещении и на открытыx территориях.
Местный житель обещает научить юных квдроберов становиться адекватными животными. Первое занятие пройдет бесплатно.
Известно, что у Азтара имеется такой опыт. Мужчина занимается этим уже 7-9 лет, а цена одного посещения - от 500 рублей.
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