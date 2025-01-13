Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Гречку ждет участь сливочного масла: полный запрет на продажу с 15 января 2025

Запрет на продажу гречневой крупы марки «Фермер...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Необычная новость пришла из Беларуси, где власти приняли решение запретить продажу популярной гречки марки «Фермер», изготовленной барнаульской компанией ООО «Дары полей».

Решение было вызвано нестандартным временем варки крупы, что поставило под угрозу её присутствие на белорусском рынке.

На первый взгляд, разница в четыре минуты кажется мелочью, однако для белорусских стандартов это оказалось критичным. Отклонение во времени варки гречневой крупы — 29 минут вместо разрешённых 25 — привело к решению о недопустимости продажи продукта. Гречка была включена в реестр опасной продукции, что автоматически запрещает её распространение.

Этот случай подчеркивает строгость белорусских норм и регуляций в отношении продовольственных товаров. Белорусские власти постоянно следят за соответствием импортируемых продовольственных товаров местным стандартам, что иногда приводит к неожиданным ограничениям торговли.

Последствия для рынка и потребителей

Этот запрет может серьёзно повлиять на белорусский рынок гречневой крупы. «Фермер» является популярной маркой, и её исчезновение из магазинов может спровоцировать увеличение цен и сокращение предложения, что непременно затронет как потребителей, так и других участников рынка.

Исторический контекст и международные последствия

Это не первый случай, когда белорусские регуляторы останавливают продажу продуктов из-за несоответствия стандартам. Такие действия не только защищают местных потребителей, но и отправляют сигнал международным производителям о необходимости строгого соблюдения белорусских стандартов для успешной торговли.

Запрет на продажу гречки марки «Фермер» в Беларуси иллюстрирует, как технические требования могут влиять на международную торговлю и местный рынок. Строгое соблюдение стандартов является ключевым для обеспечения качества и безопасности продуктов, что в свою очередь поддерживает здоровье и благосостояние потребителей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин дал указание проверить детали нападения на жительницу Татарстана

Гид по скидкам Казани

день назад

Ужин мечты или повседневные покупки? Всё доступно с доставкой в Казани

ооо зитар дезинфекция от плесени

Новости Татарстана

день назад

Грузовик наехал на мать с дочкой на трассе в Татарстане, женщина умерла

Новости России

3 дня назад

Татарстанцам доступны удобные платежи от Сбера

выездной регистратор на свадьбу в Екатеринбурге

Новости Татарстана

11 часов назад

МЧС: в Татарстане 13 января объявлена угроза атаки БПЛА

Новости Казани

день назад

Подземные переходы в Казани затопило водой

Новости Казани

день назад

Вознесенский тракт в Казани теперь нужно оплачивать

Новости Казани

10 часов назад

В Казани 12 января женщину насмерть сбили на пешеходном переходе

Новости Татарстана

день назад

Елка из Нижнекамска достигла финала в конкурсе «Елки России»
Новости Татарстана
день назад

На капитальный ремонт 715 домов в Татарстане потратят более 7 млрд рублей

По республике запланировано обновление 715 домо...

Новости Казани

час назад

С 15 по 19 января в Казани состоится Кубок РФ по лыжным гонкам

Новости России

8 часов назад

АО «Транснефть – Прикамье» подключило резервуар после реконструкции в Удмуртской Республике

Новости Татарстана

час назад

В ГАИ Татарстана прокомментировали смертельное ДТП с тюбингом

Новости Казани

2 часа назад

В Казани у бойца СВО похитили 2 миллиона выплат за ранение
В Казани отреставрируют аварийный участок стен ...
Новости Казани
3 дня назад

В Казани отреставрируют аварийный участок стен Кремля XVI века

Новости Казани

3 часа назад

Рейс Нью-Йорк — Ташкент 13 января экстренно сел в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстанцы с 13 января смогут наблюдать яркую комету

Новости Татарстана

4 часа назад

3 человека пострадали в аварии возле села Лесные Моркваши в Татарстане
Татарстанцы провели новогодние каникулы в онлай...
Новости России
4 дня назад

Татарстанцы провели новогодние каникулы в онлайн-кинотеатрах