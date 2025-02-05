Грядёт жара, какой не было: синоптик Вильфанд предупредил об опасных рекордах 2025-го

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометеорологического центра России, подчеркнул, что первоначальные прогнозы показывают, что текущий год может занять даже второе место по температурным рекордам.

Однако он предостерегает, что такие ранние прогнозы подобны инфляционным расчётам и могут быть уточнены к середине года.

Экстремальная жара: последствия для населения и природы

Согласно предварительным данным, аномально высокие температуры могут серьезно сказаться на здоровье людей и природных территориях России, увеличив риск возникновения обширных лесных пожаров и пожаров в торфяниках. Это может сделать 2025 год особенно опасным в экологическом и социальном аспектах.

Влияние Эль-Ниньо и Ла-Нинья

Роман Вильфанд также прокомментировал текущую погодную ситуацию, связанную с феноменом Эль-Ниньо, который, увеличивая температуру воды в Тихом океане, оказывает влияние на климат по всему миру. На смену Эль-Ниньо приходит противоположное явление — Ла-Нинья, которое приводит к понижению температур. Тем не менее, по словам Вильфанда, период Ла-Нинья будет кратковременным и уже в апреле сменится нейтральной фазой. Возвращение Эль-Ниньо в текущем году уже не ожидается, что может предвещать относительно прохладное лето после бесснежной и маломорозной зимы.

Перспективы и предсказания

Эль-Ниньо, который начал своё действие в мае 2023 года и завершился в апреле 2024 года, перешёл в нейтральное состояние, но его последствия ещё ощущаются в глобальных климатических изменениях. В результате 2024 год стал рекордно жарким, и, согласно прогнозам, 2025 год также обещает быть необычно тёплым.

Несмотря на неопределенность долгосрочных прогнозов, ситуация требует повышенного внимания к погодным изменениям. Понимание взаимосвязи глобальных климатических явлений и их последствий для экосистемы и общественного здоровья является ключевым для подготовки к возможным климатическим вызовам.