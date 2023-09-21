«Грядет небывалое»: россиянам рекомендовали покинуть города 22 сентября

Россиянам порекомендовали массово уезжать из своих городов без оглядки до 22 сентября. И это не очередной фейковый призыв, который идёт с социальных сетей.

В этом году в конце сентября наступает Осенний День астрологии. Чтобы в полной мере насладиться наблюдением за созвездиями, россиянам советуют удалиться вдали от яркого света городских фонарей.



Астрономический клуб пояснил, что яркий свет фонарей и загрязнение атмосферы мешают увидеть слабые объекты из далекого космоса, особенно при яркой луне.Поэтому специалисты рекомендуют уезжать на природу и именно там наслаждаться красотой вселенной. Абстрагироваться от городской суеты и отдохнуть от рабочей недели.