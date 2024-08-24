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Готовьтесь к экстремальному похолоданию: Вильфанд озвучил прогноз, когда начнется Ла-Нинья и что это значит для россиян

В преддверии осени 2024 года, ученые предсказыв...

shtampik.com

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В преддверии осени 2024 года, ученые предсказывают, что высока вероятность появление Ла-Нинья, особого климатического феномена. Как правило, он влияет на погодные условия по всему миру, однако в этом году его воздействие ожидается менее значительным. По словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, причиной тому служат аномально высокие температуры Мирового океана за пределами тропиков.

Традиционно Ла-Нинья сопровождается охлаждением вод тропической части Тихого океана, что приводит к изменениям в атмосферной циркуляции и, как следствие, к изменениям погоды в различных частях света. Но текущее состояние океана показывает, что предыдущее явление Эль-Ниньо, характеризующееся повышенной температурой воды, оставило значительный след в умеренных широтах. Это, по словам Вильфанда, снизит влияние Ла-Нинья на глобальный климат.

Отмечается, при изменении температуры воды в океане, никак нельзя избежать изменений и в температуре воздуха. Научный сотрудник подчеркнул, что уже в этом году мы наблюдаем рекорды по температурам - они превысили многие показатели 2023 года. И в будущем этот тренд не пойдет на спад.Эти данные подчеркивают нарастающее влияние изменения климата на нашу планету.

Такое развитие событий требует внимания к долгосрочным стратегиям адаптации и митигации последствий климатических изменений. С меньшим влиянием Ла-Нинья на глобальную погоду, внимание ученых и политиков должно сосредоточиться на других аспектах устойчивости и противодействия изменению климата.

Эта информация не только подчеркивает сложность климатических процессов, но и подтверждает необходимость глубокого изучения и понимания глобальных климатических явлений. В то время как мир адаптируется к изменяющимся климатическим условиям, точные научные данные и прогнозы становятся ключевыми в формировании ответных мер и политик по всему миру.

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