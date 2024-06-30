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"Государственная Дура": Бастрыкин озвучил жесткое заявление в отношении мигрантов

На Петербургском международном юридическом форуме разгорелся острый диалог по вопросам миграционной политики, в центре которого оказался председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин

regioniz.ru

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На Петербургском международном юридическом форуме разгорелся острый диалог по вопросам миграционной политики, в центре которого оказался председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин. В ходе дискуссионной сессии на тему "Правовые аспекты миграционной политики в современной России", он выразил своё недовольство текущим положением дел, а также критиковал Государственную думу, используя неожиданно резкую риторику.

Александр Бастрыкин отметил, что несмотря на значительные проблемы, связанные с миграционным давлением, Следственный комитет лишён права инициировать законодательные изменения для урегулирования этой ситуации, в то время как другие ведомства, обладающие такой возможностью, не проявляют должной активности. По его словам, это создаёт серьёзные препятствия для эффективного решения вопросов, связанных с контролем и регулированием миграционных потоков.

В один из моментов обсуждения Бастрыкин обратился к аудитории с вопросом о наличии среди присутствующих депутатов Госдумы, что вызвало реакцию заместителя главы фракции "Новые люди" Сарданы Авксентьевой. Она подтвердила свою заинтересованность в проблематике и заявила о личном участии в разработке новых законодательных инициатив.

Наибольшее внимание привлек момент, когда Бастрыкин, в разговоре с Авксентьевой, использовал выражение "Государственная дура" в адрес Госдумы, что вызвало смех в зале. Он пояснил, что это выражение было заимствовано из комментариев под статьёй о его встрече с жителями Котельников, где обсуждались вопросы миграции. В комментариях подчёркивалась необходимость законодательных действий со стороны Госдумы для решения возникающих проблем.

После сессии форума Сардана Авксентьева в своём телеграм-канале сообщила, что взяла на себя ответственность за дальнейшее продвижение законодательных инициатив по миграционной политике, подчеркнув, что слова Бастрыкина были услышаны и будут учтены при разработке новых законов.

Этот инцидент подчеркивает напряжённость в отношениях между различными ветвями власти в России и выделяет сложности в управлении миграционными процессами в стране. Внимание к данной проблематике показывает, что дискуссии о миграции остаются одной из центральных тем в российской политической агенде.

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