Господдержка картофеля и овощей в РФ сокращена на 13%: что будет с рынком в 2025 году – картофель по цене золота?

В 2025 году Минсельхоз сократил финансирование поддержки картофельных фермеров с 4,24 млрд ₽ до 3,7 млрд ₽ (минус 13%), в то время как цены на картофель взлетели на 50% с начала года. За первые четыре месяца импорт картофеля вырос в 3,5 раза — до 432,2 тыс. тонн.

Почему сократили субсидии?

Регионы подали меньше заявок из-за «смены формы хозяйствования» — многие фермеры либо ушли в тень, либо разорились. Хотя в 2024 году было освоено 99,9% выделенных средств, бюджет всё равно уменьшили, сообщает дзен-канал «Главный трактор».

Состояние урожая-2024:

Сбор картофеля составил 7,3 млн тонн, что на 15% ниже рекорда 2023 года.

Уровень самообеспечения упал до 91,6% при норме 95% (в 2023-м было 101%).

Посевные площади прогнозируются на уровне 286,3 тыс. га в 2025 году.

Почему растут цены, несмотря на урожай?

Спрос превышает предложение из-за падения самообеспечения.

Высокие логистические издержки: топливо, аренда складов, санкционные ограничения.

Спекуляции: перекупщики закупают картофель у фермеров дешево, а продают с наценкой до 100%.

Ответные меры правительства:

Введён беспошлинный импорт картофеля (150 тыс. тонн с возможным увеличением до 300 тыс.).

Федеральный проект развития овощеводства до 2030 года предусматривает рост производства картофеля на 20%.

Кто виноват?

Государство сокращает субсидии, но требует увеличения урожайности.

Климатические проблемы: засухи и заморозки снижают сборы.

Импорт дешёвого картофеля из Египта и Ирана усиливает конкуренцию.

Прогноз на 2025 год:

Пессимисты ожидают рост цен ещё на 20–30%.

Оптимисты надеются на стабилизацию рынка благодаря квотам и посевным площадям.

Реалисты считают, что картофель станет дороже в рознице, а фермеры продолжат испытывать трудности.

Минсельхоз оптимистично заявляет, что при благоприятных погодных условиях урожай будет достойным.

Сокращение субсидий ухудшает положение фермеров, а зависимость от импорта растёт. Власти ставят на долгосрочные проекты и импортные квоты, а потребители учатся экономить на привычном продукте.

