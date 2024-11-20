Глава Минобороны Андрей Белоусов подписал приказ, касающийся мужчин от 18 до 30 лет: кому приготовиться?

В октябре 2024 года Россия начала свою ежегодную осеннюю кампанию по призыву на военную службу, как сообщает Министерство обороны.

По приказу министра обороны Андрея Белоусова, который действует в рамках указа президента Владимира Путина, с октября по декабрь на службу будут призваны 133 тысячи граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

Основные моменты осеннего призыва 2024 года

Период призыва: кампания проводится с 1 октября по 31 декабря.

Целевая группа: призыву подлежат граждане мужского пола от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе.

Общее количество призывников: в рамках кампании армия пополнится на 133 тысячи новобранцев.

Этот призыв охватывает молодых людей, пригодных к военной службе по состоянию здоровья, которые не имеют законных оснований для получения отсрочки.

Стабильность срока службы

Несмотря на обсуждения в общественных кругах и медиа о возможном увеличении срока службы, Генеральный штаб Вооруженных сил подтвердил, что изменений не предвидится. Генерал-полковник Евгений Бурдинский, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, заявил, что продолжительность срочной службы останется на прежнем уровне.

Процедура увольнения служащих

Кроме новых призывов, Министерство обороны также регулирует процесс увольнения тех, кто завершает свою службу. Это позволяет освободить места для призывников и поддерживать необходимый уровень боеготовности войск.

Значение осеннего призыва

Осенний призыв играет критическую роль в поддержании и укреплении боеспособности российских вооруженных сил. Он не только формирует подразделения для зимнего периода, но и является частью более широкой стратегии по модернизации и усилению военной мощи. В контексте текущей международной обстановки, каждая кампания призыва привлекает особенное внимание.

Информация для призывников и их семей

Подготовка: призывники должны явиться в указанные в повестке сроки в военкомат по месту жительства.

Отсрочки: те, кто имеет право на отсрочку, должны предоставить соответствующие документы.

Медосмотр: призывники проходят медицинское освидетельствование, чтобы определить их пригодность к службе.

Осенний призыв 2024 года – это значимый этап для российской армии и для тысяч молодых людей, начинающих службу. Прозрачность процедур и поддержание сроков службы свидетельствуют о стремлении государства к соблюдению прав граждан и укреплению национальной безопасности.