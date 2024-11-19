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МТС Travel запустил цифровой гастрономический гид по Казани

Сервис путешествий МТС Travel совместно с Госко...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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Сервис путешествий МТС Travel совместно с Госкомитетом Республики Татарстан по туризму запустил бесплатный цифровой гастрономический путеводитель по Казани. Гид по городским ресторанам разработан с помощью искусственного интеллекта и при участии местных экспертов. SMS со ссылкой на путеводитель приходит туристам и местным жителям, абонентам МТС, в локациях, где сосредоточено наибольшее количество гастроточек. Абонентам других операторов бесплатный гид в том числедоступен.

Гастрономический путеводитель по Казани был разработан экспертами МТС Travel, Госкомитетом Республики Татарстан по туризму, местными представителями ресторанной отрасли, фудблогерами и гастроэнтузиастами. Его основная задача – познакомить с особенностями и разнообразием гастрономической сцены региона, а также помочь путешественникам в организации досуга в столице Татарстана. Гастрогид МТС Travel расскажет, что такое зур бэлиш, где попробовать самые вкусные эчпочмаки, а где искать современное прочтение традиционных блюд татарской кухни.

Всего в путеводителе собрано более 130 гастроточек, среди них победители ресторанных премий и рейтингов, а также шесть новых заведений, открывшихся в 2024 году. Путеводитель подскажет, где нужно бронировать стол заранее, а куда можно забежать на быстрый перекус или завтрак. Кафе и рестораны объединены по тематическим подборкам: места с традиционными татарскими блюдами или рыбной кухней, гастробары, видовые заведения, кофейни, есть отдельные подборки питейных заведений. Помимо гастроточек в путеводителе можно найти справочник по татарским специалитетам, советы для тех, кто собирается в поездку, афишу гастрономических событий, рекомендации по отелям разных ценовых категорий.

Онлайн-гид МТС Travel разработан с помощью искусственного интеллекта. ИИ-инструменты использовались на первоначальном этапе – для сбора из открытых источников данных и отзывов о заведениях, а также для выставления им средней оценки. Отбор прошли гастроточки с рейтингом не ниже четырех баллов из возможных пяти. Далее рестораны с высокими оценками верифицировали местные гастроэксперты.

Абоненты МТС получают гастрономический путеводитель МТС Travel в SMS. Сообщение со ссылкой на гид приходит путешественникам и местным жителям в зонах, где сосредоточено больше всего гастроточек. В Казани эксперты МТС Travel выбрали две локации. Одна из них расположена на главной пешеходной улице города – Баумана, ее посещение является обязательной частью большинства туристических маршрутов. Вторая находится в Ново-Савиновском районе Казани, на берегу Казанки в месте сосредоточения большого количества кафе и ресторанов. Такой выбор позволяет привлечь внимание не только гостей города, но и местных жителей к многогранной гастрокультуре Казани, которая регулярно пополняется заведениями, заслуживающими внимания.

«Татарстан остается в лидерах всевозможных туристических рейтингов, гости региона возвращаются сюда по несколько раз, посещая достопримечательности Казани, Болгара, Свияжска, Елабуги и других популярных мест. Конечно, ни одно путешествие не обходится без знакомства с местной кухней. Три года назад Казань официально была признана «гастрономической столицей России». Дополнительно, в республике регулярно проходят гастрономические фестивали, привлекающие внимание туристов, а наш чак-чак теперь стал практически международным брендом. Цифровые технологии также можно с успехом применять для развития отрасли и туристических продуктов. Я надеюсь, новый гастрономический путеводитель, созданный с использованием искусственного интеллекта, оценят как туристы, так и жители республики, — прокомментировал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

«В прошлом году Татарстан принял 4,2 млн туристов, в анализе этого туристического потока и его потребностей нам в том числе помогают большие данные от МТС. Сейчас рынок активно готовится к зимнему сезону. Конечно, гостям всегда интересна местная кухня, популярностью пользуются гастротуры, наши вкусные национальные блюда привлекают туристов со всей страны. Мы считаем это направление очень перспективным, планируем его развивать, и я уверен, что гастрогид, созданный нашими совместными усилиями и с привлечением местных экспертов, будет востребован. Это уже не первый бесплатный путеводитель, запущенный компанией, и мы благодарим МТС за активную поддержку туристической отрасли», — отметил Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

МТС Travel активно развивает направление гастрономических путеводителей. Помимо Казани уже запущены гиды по гастрономии Самары, Владивостока, Калининграда, Красноярска, Камчатки и Кировской области. Города для путеводителей отбираются с учетом популярности у туристов, наличия у региона яркой локальной кухни и гастромероприятий, присутствия заведений-победителей гастропремий. До конца года МТС Travel планирует запустить путеводитель по Екатеринбургу, который будет знакомить с уральской кухней и ресторанной сценой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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