Казанец вышел из трамвая и попал под машину

По предварительной информации, пассажир вышел не на остановке.

В соцсетях свидетели рассказали, что в региональной столице Республики Татарстан на ул. Халитова мужчина вышел из общественного транспорта и пострадал.

Есть информация о том, что водитель трамвая открыл двери в районе поворота на ул. Халитова для того, чтобы перевести стрелки рельсов. Вот только тогда мужчина решил, что это остановка и вышел. К несчастью, его сбил автомобиль.

Сведений о его состоянии здоровья сейчас нет. Свидетели говорят, что на момент приезда кареты скорой он был в сознании.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ медики. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы писали о том, что задержали водителя грузовика, который насмерть сбил 84-летнюю бабулю в Дербышках. Об этом рассказали в Государственной инспекции.