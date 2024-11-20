Казанец вышел из трамвая и попал под машину
Екатерина Елисеева
По предварительной информации, пассажир вышел не на остановке.
В соцсетях свидетели рассказали, что в региональной столице Республики Татарстан на ул. Халитова мужчина вышел из общественного транспорта и пострадал.
Есть информация о том, что водитель трамвая открыл двери в районе поворота на ул. Халитова для того, чтобы перевести стрелки рельсов. Вот только тогда мужчина решил, что это остановка и вышел. К несчастью, его сбил автомобиль.
Сведений о его состоянии здоровья сейчас нет. Свидетели говорят, что на момент приезда кареты скорой он был в сознании.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ медики. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее мы писали о том, что задержали водителя грузовика, который насмерть сбил 84-летнюю бабулю в Дербышках. Об этом рассказали в Государственной инспекции.
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