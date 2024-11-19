Тело без половины головы и ноги нашли на дороге в Казани
Екатерина Елисеева
Человек без половины головы и ноги было найдено на проезжей части в Дербышках.
Свидетели сообщили, что тело расположено на Сибирском тракте в 300 метрах от перехода для пешеходов. По предварительным данным, потерпевшую мог сбить и протащить большегруз, который быстро уехал с места дорожного происшествия.
Люди отметили, что женщину мог сбить на дороге именно КамАЗ с зелёной кабинкой.
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