Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Тело без половины головы и ноги нашли на дороге в Казани

Люди отметили, что женщину мог сбить на дороге ...

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

Человек без половины головы и ноги было найдено на проезжей части в Дербышках.

Свидетели сообщили, что тело расположено на Сибирском тракте в 300 метрах от перехода для пешеходов. По предварительным данным, потерпевшую мог сбить и протащить большегруз, который быстро уехал с места дорожного происшествия.

Люди отметили, что женщину мог сбить на дороге именно КамАЗ с зелёной кабинкой.

Транспортное средство этого года выпуска с номерами Нижегородской области числится за компанией "Итеко Россия". В настоящее время автомобиль ищут для выяснения обстоятельств, пишет mash iptash.

Ранее мы писали о том, что 2 жутких дорожных происшествия случились в Зеленодольском районе Республики Татарстан из-за пьяного водителя. Одну потерпевшую с окровавленной головой увезли на карете скорой медицинской помощи в больницу....

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Очень важен уход в течение первого года жизни»: врач дала советы мамам недоношенных детей

Новости России

2 часа назад

«Чёрная пятница» в билайне: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и аксессуары

телефон службы которая убивает тараканов

Новости Казани

день назад

Опубликован райдер Григория Лепса перед концертом в Казани 18 ноября

Интересное в Казани

2 дня назад

Ложное ощущение безопасности: стоматолог из Казани рассказала, как можно потерять здоровые зубы

перманент бровей пудровое напыление в Казани

Новости Татарстана

23 часа назад

На пороховом заводе в Казани прозвучит 80 выстрелов

Новости Казани

4 часа назад

Лепс начал концерт в Казани 18 ноября до прихода всех зрителей

Новости Казани

22 часа назад

В Казани алабай напал на шпица с ребенком

Новости Татарстана

день назад

Ученые создали бессмертную муху, оцифровав ее мозг

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане 3-месячный младенец умер около бабушки
Лонгриды
3 дня назад

«Ты тупенький, а мы все умные»: стало известно, как бороться со школьным буллингом

Одним из наиболее распространенных их проявлени...

Новости Татарстана

31 минуту назад

Глава ГАИ Тукаевского района Татарстана Шамиль Ганиев ушел в отставку

Интересное в Казани

день назад

Почему казанцы всё чаще выбирают жизнь за городом: обзор перспективных поселков для строительства своего дома

Новости Казани

час назад

Ректор КФУ Сафин объяснил, из чего сделан памятник Конфуцию

Новости Казани

2 часа назад

На улице Ново-Песочной перекроют дорогу до 31 января
Тело без половины головы и ноги нашли на дороге...
Новости Татарстана
11 минут назад

Тело без половины головы и ноги нашли на дороге в Казани

Новости Казани

3 часа назад

Власти хотят создать центр компетенций татарской кухни

Новости Казани

4 часа назад

Власти высказались о Портовой и центре Казани

Новости Татарстана

6 часов назад

Нижнекамская студентка колледжа выиграла грант в 1 миллион рублей
Новости России
5 дней назад

Мошенники разработали новую опасную схему-гибрид, в которой совместили несколько известных сценариев