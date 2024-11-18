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«ВТБ Мои Инвестиции» выяснили, кто самый консервативный инвестор в Татарстане

Инвесторы из Татарстана предпочитают более конс...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Инвесторы из Татарстана предпочитают более консервативные инструменты для инвестирования на фондовом рынке, в их портфелях наибольшую долю составляют облигации – 42%, что на 14 п.п. выше среднего по стране. При этом у женщин эта тенденция более существенна – облигации составляют более 50% портфеля. Один из трендов в инвестиционных предпочтениях – усиление интереса к компаниям, связанным с республикой. Об этом свидетельствует составленный «ВТБ Мои Инвестиции» портрет инвестора в Татарстане.

ВТБ фиксирует высокий интерес жителей Республики к инвестициям: с начала года общее количество клиентов «ВТБ Мои Инвестиции» выросло на 11% до 79 тысяч. Клиентам в Татарстане доступно как «цифровое» инвестирование в приложении «ВТБ Мои Инвестиции», включая робота-советника, так и персональное обслуживание. Недавно «ВТБ Мои Инвестиции» расширили физическое присутствие инвестконсультантов в Казани и Набережных Челнах. Присутствие инвестконсультантов на месте значительно повышает качество обслуживания премиальных клиентов, обеспечивая им персонализированные рекомендации и индивидуальный подход к их инвестиционным целям.

«Татарстан – родина ряда крупных российских компаний, они – гордость региона. Поэтому один из трендов на инвестиционном рынке республики – усиление интереса к компаниям из числа региональных чемпионов. «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», «КАМАЗ», «Нижнекамскшина» и «Таттелеком» – эти предприятия играют значительную роль в экономике Татарстана, и инвесторы часто рассматривают их как перспективные активы, способные приносить стабильный доход», – отметил работающий в республике инвестконсультант Рустем Миннигалиев.

Вторым по популярности инструментом в портфелях татарстанских инвесторов стали акции. На них приходится 34%, что на 6 п.п. ниже среднего по стране. Такая активность объясняется наличием в Татарстане крупных публичных компаний, представленных на Московской Бирже, которые пользуются доверием и известностью среди местных жителей. Инвесторы из региона хорошо знают эти предприятия и традиционно включают их в свои портфели. Высокая деловая активность и поддержка локальных предприятий также способствуют повышению уровня вложений в акции, что позволяет местным инвесторам увереннее инвестировать в компании, которые вносят вклад в экономическое развитие региона.

Доля еврооблигаций в портфелях татарстанских инвесторов составляет 9%, что на 7 п.п. ниже среднего по стране. Это свидетельствует о том, что местные инвесторы менее склонны инвестировать в долговые инструменты, номинированные в иностранной валюте, предпочитая российские активы. Доля ПИФ составляет 10%, на денежные средства приходится 5% – оба показателя совпадают со средними по России. Как ведут себя разные инструменты в условиях высокой ключевой ставки, на Дне инвестора ВТБ в Казани более подробно рассказали представители брокера ВТБ.

Как и в целом по России, среди инвесторов в Татарстане большинство – 59% – мужчины. Они чаще предпочитают рисковые активы и инвестируют в акции: их в портфелях 36%. Еще 39,3% занимают облигации. Женщины в регионе, напротив, склонны выбирать более консервативные стратегии. Они чаще инвестируют в облигации и рассматривают инструменты с фиксированным доходом, такие как государственные облигации. Доля акций в их портфелях минимальна – 28,6%, а больше половины составляют облигации.

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