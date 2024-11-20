Стафилококк и кишечную палочку нашли в роллах Республике Татарстан

В татарстанских роллах и суши были обнаружены опасные бактерии. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре региона.

По результатам проверок оказалось, что в еде некоторых местных изготовителей роллов есть стафилококк и кишечная палочка. Во время проверки в 16 местах были зафиксированы нарушения при производстве. К примеру, специалисты не обнаружили маркировки, заметили нарушения в хранении еды и многое другое.

Известно, что всего с продажи эксперты изъяли 235 кг продукции.

Ранее мы писали о том, что на стройках в Казани и Чебоксарах выявлено 400 уклонистов от постановки на учет. Известно, что в городах в 2024 году были проведены 13 оперативно-профилактических мероприятий «Нелегальный мигрант», на крупных строительных объектах с целью противодействия незаконной миграции, а также по выявлению лиц, приобретших гражданство РФ и уклоняющихся от постановки на воинский учет.