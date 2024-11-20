Руководитель исполкома Актанышского района подозревается в краже денег и превышении своих обязанностей. Об этом рассказали в СУ СК России по Республике Татарстан.

По информации следствия, в период с 2018 по 2021 г.г. мужчина работал замом руководителя исполкома Муслюмовского района. Фигурант начал собирать с бизнесменов деньги за размещение их торговых точек в ходе проведения в селе Муслюмово 4 «Сабантуев». Как итог, он получил не меньше 40 тысяч рублей, которые потратил на свои нужды.

Сейчас идет следствие, которое направлено на выяснение дополнительных эпизодов преступных действий.

Ранее мы писали о том, что омбудсмен по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала о последствиях развода для самого ребенка. Пара может тяжело воспринять развод, а как себя чувствуют дети?