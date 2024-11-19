Задержали водителя грузовика, который насмерть сбил 84-летнюю бабулю в Дербышках

84-летняя пенсионерка переходила проезжую часть по диагонали там, где идти было нельзя.

Большегруз встал на перекрестке, когда на светофоре загорелся красный. На зеленый свет водитель фуры начал движение и не увидел пожилую женщину. К несчастью, она умерла на месте.

В ГАИ Казани рассказали, что у водителя «КамАЗ» не было возможности заметить потерпевшую. Обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются.