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Задержали водителя грузовика, который насмерть сбил 84-летнюю бабулю в Дербышках

Обстоятельства аварии в настоящее время устанав...

ГАИ

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84-летняя пенсионерка переходила проезжую часть по диагонали там, где идти было нельзя.

Большегруз встал на перекрестке, когда на светофоре загорелся красный. На зеленый свет водитель фуры начал движение и не увидел пожилую женщину. К несчастью, она умерла на месте.

В ГАИ Казани рассказали, что у водителя «КамАЗ» не было возможности заметить потерпевшую. Обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются.

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