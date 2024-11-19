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Жена Макарского поразила обновленной внешностью

Не так давно появились сплетни о том, что женщи...

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Пара сошлась довольно стремительно. Сперва они провели вместе одну ночь, утро певец сделал даме предложение, спустя год Виктория и Антон обвенчались, а через 3 года связали себя узами брака.

Продолжительное время супруги не могли завести детей. К счастью, через 13 лет у них родилась дочка Мария. В 2015 году на свет появился сын Иван. В 2017 году женщина отправилась восстанавливать здоровье в Израиль.

Макарская очень изменилась за время своего отъезда, что фанаты предположили, что она сделала пластическую операцию. Однако, как говорит сама Виктория, она ничего не делала со своей внешностью, кроме увеличения губ еще в 2000-х годах.

Не так давно появились сплетни о том, что женщина все-таки сделала пластическую операцию, потому что на фотографии она стала выглядеть примерно на 30 лет. Напомним, 4 года назад она пошла на лазерную подтяжку. Теперь Макарская ходит к косметологам для поддержания результата, пишет "Вокруг ТВ".

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