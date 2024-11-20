Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане на 20 лет посадили мужчину, который 3 года домогался падчерицы

Фигуранту было назначено наказание...

pixabay

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В период с 2020 по 2023 г.г. местный житель совращал дочерью сожительницы 2014 года рождения. Когда мать стала замечать изменения в поведении девочки, то узнала о том, что отчим совершает насильственные действия интимного характера в отношении ее. После этого мама обратилась в отделение полиции.

Известно, что раньше местный житель уже был осужден за совершение такого же преступления в отношении другого несовершеннолетнего. Выяснилось, что он вышел на свободу в 2020 году.

Фигуранту было назначено наказание - лишение свободы на 20 лет с отбыванием наказания в ИК с запретом работать с детьми 20 лет.

Ранее мы писали о том, что в Азнакаево мать подозревается в истязании дочери. Использовала утюг.

В настоящее время сотрудники полиции проводят следствие для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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