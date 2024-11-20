Кафе с 2025 году могут ставить зимние веранды в Татарстане

В РТ уже в следующем году станут появляться зимние веранды около кафе. Об этом рассказали в Ассоциации рестораторов и отельеров.

В Москве специалисты решили, что этой зимой веранды ресторанов и кафе будут открыты для посетителей. Так, изменения могут распространиться и в Татарстане.

Как рассказал генеральный директор Ассоциации Галина Шарафутдинова, в Казани летние веранды зимой, как правило, закрыты. Вот только в этом году они были открыты до середины октября. Для нововведения следует сперва изучить этот вопрос с мэрией города.

Ранее мы писали о том, что охрану мероприятий в новогодние праздники в Казани оценили в 8,5 млн рублей. Заказчик - дирекция парков и скверов Казани. Денежные средства идут из муниципального бюджета. Не так давно говорилось о том, что в городе стали устанавливать центральную елку.