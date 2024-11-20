В отношении «Флота РТ» возбудили уголовное дело о махинации при покупке судов
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Было заведено дело по статье 258 Уголовного кодекса России.
Транспортная прокуратура РТ организовала проверку, после которой было зафиксировано, что компания «Флот Республики Татарстан» покупала суда с самым разным техсостоянием. Помимо этого, организация нарушила оплату работ и неграмотно определила цену ремонта теплоходов. Были обнаружены нарушения в ходе купле-продажи и приватизации объектов.
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