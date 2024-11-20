В отношении «Флота РТ» возбудили уголовное дело о махинации при покупке судов

Было заведено дело по статье 258 Уголовного кодекса России.

Транспортная прокуратура РТ организовала проверку, после которой было зафиксировано, что компания «Флот Республики Татарстан» покупала суда с самым разным техсостоянием. Помимо этого, организация нарушила оплату работ и неграмотно определила цену ремонта теплоходов. Были обнаружены нарушения в ходе купле-продажи и приватизации объектов.

Из-за кражи денег из бюджета региона причинен ущерб на сумму более 96 млн рублей.

Заведено уголовное дело за злоупотребление обязанностями.

Ранее мы писали о том, что охрану мероприятий в новогодние праздники в Казани оценили в 8,5 млн рублей.

Заказчик - дирекция парков и скверов Казани. Денежные средства идут из муниципального бюджета. Не так давно говорилось о том, что в городе стали устанавливать центральную елку.