В 86 лет умер известный в Татарстане предприниматель Яшар Муратов

Умер известный в РТ бизнесмен и футбольный болельщик Яшар Муратов. Об этом стало известно из социальных сетей.

Мужчина практически всю жизнь посвятил нефтехимии. Яшар работал инженером и руководителем бюро КИПиА Кирово-Чепецкого химического завода, замом директора Института имени Арбузова в Казани и т.д..

За свои заслуги Муратов получил от Минниханова медаль «За доблестный труд».

23 ноября 2024 года, мужчине могло бы исполниться 87 лет. Прощание пройдет 21 ноября на ул. Дружбы, 5, с 8 утра.

Ранее мы писали о том, что 44-летнему подполковнику из Казани присвоили Героя России. Известно, что он окончил местное высшее танковое командное училище еще в 2002 году.

В день смерти Копунов помогал раненым военным и прикрывал своих сослуживцев. Не смотря на то, что Александр получил ранение, он продолжал командовать.