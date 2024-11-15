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Казанец Гимран Абдуллин и команда из Иннополиса стали победителями ИТ-чемпионата True Tech Champ

МТС, цифровая экосистема, подвела итоги всеросс...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, подвела итоги всероссийского чемпионата по алгоритмическому и робототехническому программированию True Tech Champ. В этом году татарстанцы попали в список победителей в обоих треках. Третье место в первом треке занял ученик казанского лицея №2 Гимран Абдуллин, а во втором треке обладателем второго места стала команда ClosedCV из Иннополиса - Николай Ростов, Андрей Растопшин, Евгений Шломов.

Заявки на участие в True Tech Champ от МТС подали более 12,5 тысяч человек, в том числе призеры российских и международных соревнований по программированию, члены сборной страны. В финальные этапы были допущены свыше 250 участников, среди которых были как школьники и студенты, так и действующие ИТ-специалисты.

Обладателем приза олимпиады в 250 тысяч рублей в первом треке стал ученик лицея №2 из Казани Гимран Абдуллин, который в прошлом году также завоевал бронзу True Tech Champ. Серебро второго трека и приз в 2,5 млн рублей забрала команда ClosedCV из Иннополиса - Николай Ростов, Андрей Растопшин, Евгений Шломов. Всего вместе с ребятами из Татарстана были награждены 14 участников чемпионата из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Общий призовой фонд чемпионата превысил 10 млн рублей.

Турнир включал два трека: индивидуальный зачет по алгоритмическому и командный по робототехническому программированию. Заключительный этап прошел в формате шоу-кодинга и гонки роботов. На глазах у зрителей ребята на время решали задачи, а также писали код для роботов-мышей, чтобы те как можно быстрее нашли выход из лабиринтов со спецэффектами: вспышками света, дымом, подвижными стенами. Шоу-финал в формате гонки роботов посетили более 3,5 тыс. офлайн-гостей, а онлайн-трансляция собрала более 600 тыс. зрителей.

«На наших глазах формируется сильное ИТ-сообщество, и я с гордостью хотел бы отметить, что его объединению и развитию способствуют в том числе и такие мероприятия, как наш True Tech Champ. А повод для особой гордости - уже второй год татарстанские ребята не только активно участвуют в чемпионате наряду с ИТ-звездами со столичных регионов, но и забирают призовые места. Такие соревнования мотивируют на получение новых знаний и расширение навыков, дают начинающим программистам и действующим айтишникам возможность попробовать свои силы на практике, обменяться опытом с коллегами и экспертами. Уверен, что мы еще не раз услышим о татарстанских участниках True Tech Champ и они станут настоящими звездами в мире ИТ», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

МТС проводит True Tech Champ уже во второй раз. В прошлом году участие в соревнованиях приняли более восьми тысяч человек. В этом году на площадке также работали более десяти развлекательных зон, где желающие могли покорить скалодром по маршруту, сгенерированному ИИ; написать код, преодолевая натяжение троса; примерить роль финалиста чемпионата и поучаствовать в гонке робомышей, пройти мастер-класс по пайке плат, а совершеннолетние посетители даже могли набить татуировку. После торжественной церемонии награждения победителей перед гостями выступили популярные артисты - Антон Токарев, A.V.G, Jakone и DJ Константин Телешев.

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